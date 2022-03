Ancelotti: "No lo he hecho perfecto, pero tampoco tan mal como alguno piensa"

El italiano insiste en que el partido ante la Real es "una final", por lo que sacar√° "el mejor equipo posible"

MADRID, 4 Mar. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este viernes que no lo ha hecho "perfecto" en cuanto a la distribución de los minutos en la plantilla, pero "tampoco tan mal como alguno piensa", asegurando que es "optimista" para el tramo final de temporada, porque ve al equipo "muy bien", además de confirmar las bajas de Kroos y Valverde para este sábado, aunque cree que "no tendrán problemas" para jugar ante el PSG.

"No lo he hecho perfecto, pero tampoco tan mal como alguno piensa. Se podía hacer mejor, pero también mucho peor. Honestamente, estoy contento del trabajo que hemos hecho con los reparadores físicos y los médicos, hemos gestionado bastante bien las bajas. Llegamos a un punto de la temporada donde queremos estar", apuntó Ancelotti preguntado por si cree que ha forzado la máquina en la plantilla, ante de enfrentarse a la Real Sociedad este sábado (21.00).

El t√©cnico destac√≥ el "muy buen" estado de forma de sus jugadores para afrontar la recta final de la temporada. "Estamos decepcionados por no seguir en Copa, pero no ten√≠amos a los brasile√Īos, ni a Karim... Tenemos seis puntos de ventaja en Liga y deberemos luchar hasta el final para remontar un resultado m√≠nimo en Champions. El equipo est√° muy bien en este momento, y no encajamos gol desde hace cuatro partidos en la Liga, reivindic√≥.

"Yo vivo este momento clave bien o mal en funci√≥n de lo que veo. Si veo un equipo que entrena bien mi humor sube, y mi humor hoy es muy optimista, he visto al equipo entrenar muy bien, hemos mejorado la condici√≥n del equipo. Veo compromiso e ilusi√≥n, estamos listos para este tramo importante de la temporada. Ojal√° lo demostremos ma√Īana contra un equipo que juega bien al f√ļtbol. Tengo confianza porque veo bien al equipo", apunt√≥.

"ma√Īana no har√© una alineaci√≥n pensando en el psg"

Sin embargo, Ancelotti confirm√≥ las bajas de Kroos y Valverde ante la Real Sociedad. "Valverde y Kroos no est√°n disponibles para el partido de ma√Īana. No tendr√°n problemas para el PSG, no creo que vayan a perder condici√≥n en estos pocos d√≠as", se√Īal√≥, al mismo tiempo que afirm√≥ que David Alaba, hasta ahora duda, "est√° bien" y "jugar√° ma√Īana sin duda".

"Kroos descansó contra el Alavés, su lesión no es un problema de cansancio, a veces hay un poco de mala suerte y tenemos que convivir con las lesiones. Es un periodo de la temporada importante, pero de momento no hemos tenido muchas lesiones. Alaba paró siete días, Kroos parará 5-6 días... Tener este tipo de lesión en este momento de la temporada significa que hemos manejado muy bien la plantilla y su aspecto físico", insistió.

Y una de las opciones para sustituir al alem√°n o el uruguayo es Camavinga. "Est√° bien, ilusionado y motivado. La posici√≥n de pivote le ha costado un poco m√°s, porque es muy importante el aspecto t√°ctico ah√≠, el posicionamiento. Le he forzado a jugar ah√≠ porque creo que lo puede hacer. Como mediocentro puede utilizar m√°s su calidad. Ma√Īana es una opci√≥n", expres√≥ sobre el franc√©s.

·"hemos manejado muy bien la plantilla y su aspecto físico"

Muchas de las preguntas fueron dirigidas al crucial duelo ante el PSG del próximo miércoles, aunque Ancelotti dejó claro que se centra en la Real Sociedad. "Hemos trabajado el plan contra la Real, y creo que va a salir bien, tenemos la ilusión y la motivación de que el plan para el PSG también saldrá bien", explicó.

"Para el PSG tendré a casi toda la plantilla disponible. No vamos a cambiar el sistema, seguirá siendo el mismo. Presionaremos más, pero elegiré la mejor alineación entre los que estén disponibles", recalcó.

En la misma l√≠nea, el italiano, que puso en valor el "buen momento" de Benzema cuando fue preguntado por las opciones de Bale de jugar ma√Īana, subray√≥ su intenci√≥n de cara a la vuelta de octavos de la Liga de Campeones. "No quiero hacer ma√Īana una alineaci√≥n pensando en el PSG. El partido de ma√Īana es como una final y meter√© el mejor equipo posible", zanj√≥.

Finalmente, Ancelotti puso en valor el nivel de LaLiga. "Es verdad que no necesitaremos los puntos que antes para ser campeones. Se puede ver como que han bajado los grandes o como que han subido el resto y hay una liga más igualada. En LaLiga hay una buena calidad, con entrenadores preparados. Significa que LaLiga ha mejorado", concluyó.