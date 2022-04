Ancelotti: "No pienso cuándo vamos a ganar la Liga"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que no está preocupado por saber "cuándo" van a ganar la Liga porque es algo que no piensa pese a tener muy cerca el título tras el triunfo ante el Club Atlético Osasuna (1-3) en la jornada 33 del campeonato.

"Todavía queda un poquito", dijo sobre el título. "Contemplamos preparar bien el próximo partido que es de Champions y si necesitamos ganar al Espanyol ya llegará ese momento. Nosotros ahora llegamos en buena dinámica, el equipo stá motivado y hay compromiso", indicó el italiano en rueda de prensa.

"De verdad que no pienso cu√°ndo vamos a ganar la Liga. Est√° muy claro que nuestro objetivo ahora mismo es la semifinal de Champions. Pase la que pase, pensamos en la semifinal y despu√©s haremos las cuentas de lo que han pasado en los otros partidos de Liga", a√Īadi√≥ Ancelotti, que se mostr√≥ muy contento con el partido de Dani Ceballos.

"Quiero destacar el partido de Ceballos, que lo ha hecho muy bien, y lo que dije tenía razón: merecía más minutos", recordó Ancelotti, que descartó cualquier lesión importante de Alaba pese a ser sustituido en el descanso. "Los que han jugado hoy estaban bien, lo de Alaba no parece nada serio ni importante, y Karim ha jugado muy bien y creo que estaba bien, no era un riesgo ponerlo", comentó.

"Los jugadores quieren jugar y si alguno no estaba al cien por cien no les he puesto en el campo. Todos han cumplido, me ha gustado mucho el partido. ¬ŅLos penaltis de Benzema? Si hubiera habido otro penalti lo hubiera tirado. El pr√≥ximo lo va a tirar Karim. No pasa nada. Su partido ha sido extraordinario. Ha jugado muy bien con el equipo y para el equipo", agreg√≥.

Por √ļltimo, en relaci√≥n al partido de Camavinga dijo que "para √©l este partido es una buena experiencia porque ha jugado con una amarilla muy pronto y ha cambiado su actitud, ha estado m√°s atento y concentrado para evitar problemas". "Lo ha hecho muy bien", finaliz√≥.