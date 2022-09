Ancelotti: "No pongo límites a este equipo"

"Vinicius es talento y es normal que el rival trate de frenarlo", apuntó el entrenador del Madrid sin entrar en polémica

MADRID, 13 Sep. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que no pone "límites" al conjunto blanco la víspera del encuentro contra el Leipzig, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y que se disputará en el Santiago Bernabéu, y consideró "normal" que los rivales traten de frenar el talento del brasileño Vinícius Júnior.

"No pongo límites a este equipo. Esta competición me ha dado mucha ilusión y felicidad, y, a veces, tristeza. Pero al final, mucha felicidad porque he tenido mucho éxito como jugador y con los equipos a los que he entrenado. Tengo una plantilla con la que poder luchar por la 'Champions' y vamos a competir, aunque éste es un torneo en el que nunca se sabe lo que va a pasar", manfestó en rueda de prensa.

Carlo Ancelotti destacó que el del Leipzig es un "partido importante" para la clasificación del grupo frente a un equipo "con problemas a principios de temporada", pero que cuajó un notable papel en el último encuentro de la Bundesliga frente al Borussia Dortmund.

"Es un equipo que tiene calidad. Su delantera es muy peligrosa y no se agota en solo Werner. Es un equipo muy peligroso cuando le das la oportunidad de demostrarlo y el aspecto defensivo será muy importante para nosotros mañana", recalcó.

Acerca de la polémica sobre la forma de celebrar los tantos y el juego de Vinícius Júnior, dijo que el futbolista "está en muy buena dinámica", "animado" y "contento". "Nosotros no hablamos de esto. Desde el año pasado ha mejorado mucho, cada uno tiene su carácter y calidad. Lo importante es estar focalizado en el partido y nada más. Es un gran jugador que está mostrando todo su talento. No estoy sordo ni tonto, no es un tema para Vinicius sino para los rivales", indicó.

En este sentido, el técnico italiano subrayó que el rival "es normal que intente frenar esa calidad". "Lo hace con respeto porque hay un reglamento que intenta proteger a todos los futbolistas, no solo a Vinícius", añadió.

Del centrocampista belga Eden Hazard dijo que ha "cumplido" lo que le ha pedido en los dos partidos en los que lo ha usado en la punta del ataque en lugar del lesionado Karim Benzema. "No le he pedido marcar goles porque sin Karim hemos marcado siete", destacó.

Asimismo, el también mediocampista Marco Asensio tendrá la "oportunidad de jugar" contra el Leipzig después de haberse entrenado muy bien en las dos últimas sesiones. "En este momento, tiene que aguantar. Cuando un jugador se enfada tiene dos opciones: entrenar mejor o bajar los brazos, y Marco se ha entrenado muy bien", señaló.

"¿mbappe? estamos ilusionados con lo que tenemos"

Por otro lado, Ancelotti no quiso analizar la posible llegada del ariete francés del PSG Kylian Mbappé, después de que el diario deportivo 'L'Equipe' publicara este martes que el internacional podría quedar libre en 2024, un año antes de lo previsto.

"Estamos ilusionados con los jugadores que tenemos. Karim nos ilusiona mucho, pero cuando un joven sale ilusiona mucho más que uno al que estás acostumbrado. Lo que están haciendo Vinícius y Rodrygo nos ilusiona y no pensamos en otro en este momento", declaró.

Igualmente, anunció que Benzema está "evolucionando bien" y estará disponible para disputar el derbi del próximo domingo en el Cívitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid. "Puede jugar el partido contra el Atlético, no hay ninguna duda", sentenció el preparador transalpino.