Ancelotti: "Nos dijeron que los 'penaltitos' no se pitan"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha querido poner fin a la polémica suscitada por el derribo en el área de David Alaba sobre Lucas Ocampos en el partido de LaLiga Santander ante el Sevilla y ha recordado que los propios árbitros les comunicaron a principio de temporada que "los 'penaltitos' no se pitan".

"No sé qué se ha montado, me focalizo en lo que tenemos que hacer. He leído que el Sevilla se enfadó un poco, pero son situaciones que los árbitros aclararon a principio de la temporada: los 'penaltitos' no se pitan. Hay dos situaciones en el partido, una de Ocampos con un ligero contacto de Alaba, y otra de Vinícius con un ligero contacto con Diego Carlos. No los han pitado porque eran 'penaltitos'. Estoy totalmente de acuerdo, el penalti tiene que ser penalti claro, porque tienes más posibilidad de marcar que de fallar", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro liguero aplazado de este miércoles ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

Por otra parte, valor√≥ la resoluci√≥n del Bal√≥n de Oro, que se llev√≥ el argentino Leo Messi, y explic√≥ que deben "dar el justo valor a esta clasificaci√≥n". "Ha ganado Messi, que sigue siendo un gran jugador. Para los jugadores, los premios individuales son importantes y son una importante motivaci√≥n, pero si no ganas, no pasa nada. Ojal√° el pr√≥ximo a√Īo gane uno del Madrid. Benzema hizo una gran temporada y tendr√° una gran motivaci√≥n para ser el pr√≥ximo a√Īo primero", dijo. "Hoy no he visto a Benzema y a Courtois lloran por no haberlo ganado", a√Īadi√≥.

"Tengo un conflicto, porque estoy en el Real Madrid y no puedo votar a un jugador que está fuera del Real Madrid. Si yo tuviese que elegir al mejor hubiera dicho Karim, segundo Vinícius, tercero Courtois, cuarto Casemiro, quinto Kroos, sexto Camavinga... Tengo que respetarlo, porque Messi sigue siendo uno de los mejores, puede que el mejor, es una opinión personal. Si yo tuviese que votar, lo haría por Karim", confesó.

El técnico italiano también considera que Vinícius podrá aspirar a conquistarlo en el futuro. "Vinícius tiene toda la calidad para luchar un día para ganarlo. Tenemos a Benzema, a Modric, a Courtois, aunque es difícil para un portero ganar el Balón de Oro, pero tiene un nivel 'top'", manifestó.

"Vin√≠cius conoce muy bien su posici√≥n en esta plantilla, los compa√Īeros que tiene... √Čl no se siente una estrella, porque sigue siendo humilde, y esa es una de sus mejores cualidades. Sabe que tiene a su lado jugadores con experiencia y con un car√°cter tremendo, y esto le va a ayudar", continu√≥.

Sobre el belga Eden Hazard, baja ante el Sevilla, afirm√≥ que estar√° disponible este mi√©rcoles. "Ha hecho un buen entrenamiento con el equipo y se ha encontrado bien. Ma√Īana va a estar con el equipo", confirm√≥. "Los problemas de Hazard son f√≠sicos. Tiene que mejorar su condici√≥n, tener minutos, que le har√°n mejorar. Est√° bien y va a tener minutos", expuso.

"No ha tenido molestias musculares, solo una gastroenteritis y le ha costado mucho recuperarse. Rodrygo también la ha tenido y le ha costado mucho, no está en su mejor condición. No hay otra cosa detrás, tranquilos", insistió.

En otro aspecto, analizó el trabajo su pareja titular de centrales. "Militao y Alaba combinan bien sus calidades; Militao tiene más calidad física y Alaba está más acostumbrado a trabajar en línea de cuatro. Quiero destacar que Nacho está al mismo nivel, tiene una combinación de lo mejor de los dos. Estamos bien, pero tenemos que mejorar a veces", apuntó.

Una vez m√°s, el preparador italiano recal√≥ que no har√° rotaciones por decreto. "No me preocupa pero tengo que evaluarlo, porque la din√°mica del equipo es muy buena. Rotar por rotar, no; si hay desgaste f√≠sico hay que evitar riesgos, pero si el jugador est√° bien, no", se√Īal√≥. "Estoy tranquilo porque tengo una plantilla acostumbrada a este tipo de desgastes, que est√° motivada y tiene experiencia para manejar estos partidos y tener una motivaci√≥n alta. No tenemos problemas", indic√≥.

Así, también descartó incorporaciones en el mercado invernal. "Se tiene que trabajar bien en verano, los ajusten que se hacen en enero no me gustan tanto. No necesitamos mejorar esta plantilla en enero. Si hay jugadores que no están contentos se puede pensar, pero fichar no. La plantilla está bien hecha y puede competir hasta el final", aseveró.

En otro orden de cosas, explicó que el Athletic Club "encaja pocos goles porque trabaja muy bien defensivamente". "Es un equipo compacto, bien organizado atrás. El equipo que ha hecho Marcelino es el de un entrenador que trabaja muy bien el aspecto defensivo. Es un partido que nos va a exigir mucho, debemos tener claridad ofensiva y un buen equilibrio, porque juega con ataques muy verticales", informó.

"No sé si somos claros favoritos o no. Esta plantilla lo está haciendo muy bien, hemos estado jugando con continuidad. El equipo siempre ha competido y ha intentado hacer lo máximo. Los puntos que tenemos en la tabla son puntos merecidos", concluyó sobre las opciones del equipo en LaLiga Santander.