Ancelotti planea quedarse en el real madrid hasta 2024

19 dic (Reuters) - El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó el lunes que planea permanecer en el club español hasta que expire su contrato en junio de 2024, luego de los rumores sobre su posible llegada al banquillo de la selección brasileña.

El entrenador italiano dijo que se concentra en su puesto actual en el Madrid, equipo que busca defender sus títulos de LaLiga, Supercopa española y Champions League, y se prepara para disputar el Mundial de Clubes en febrero.

"No sé lo que me depara el futuro, vivo día a día," dijo Ancelotti en una entrevista para el programa italiano Rai Radio 1.

"De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover".

El técnico de 63 años también elogió el trabajo del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, luego de que su equipo se proclamara campeón del Mundial tras su victoria sobre Francia en la final.

"(Scaloni) hizo un trabajo extraordinario y no inventó nada nuevo, puso a los jugadores en su sitio y les ha dado una buena organización defensiva", añadió Ancelotti.

El Real Madrid de Ancelotti reanudará la temporada el 30 de diciembre, con el objetivo de recuperar el primer puesto de LaLiga, mismo que ocupa el Barcelona con dos puntos de ventaja. (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México)

Reuters