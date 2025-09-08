Ancelotti podría hacer hasta ocho cambios en Brasil para visitar a Bolivia por eliminatorias

RÍO DE JANEIRO, 8 sep (Reuters) - La selección brasileña podría sufrir una metamorfosis en su alineación para su partido final de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026 el martes frente a Bolivia, cuando el DT Carlo Ancelotti podría hacer hasta ocho cambios respecto al equipo que venció a Chile en el Maracaná.

Algunos jugadores también podrían debutar con la camiseta de Brasil, como el delantero Samuel Lino, que recientemente dejó Atlético de Madrid para fichar por Flamengo.

El equipo que paró en los entrenamientos solo mantuvo a Alisson, Bruno Guimarães y Wesley entre los que fueron titulares ante Chile. El centrocampista Lucas Paquetá y el delantero Luiz Henrique, que se destacaron ante la "Roja" saliendo desde el banquillo, podrían ser titulares.

En el entrenamiento, Ancelotti alineó de inicio a Alisson, Wesley, Fabrício Bruno, Alex, Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.

"Mi idea es cambiar la estrategia y también algunos jugadores", dijo Ancelotti. "Tenemos que tener en cuenta el componente importante que es la altitud para alinear a jugadores que estén más frescos".

Brasil es segunda en la eliminatoria y ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El partido frente Bolivia se disputará a 4000 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de El Alto. El local, que marcha octavo, necesita ganar y que Venezuela -séptimo en la tabla- no derrote a Colombia para acceder al puesto de repechaje.

"Quiero cambiar un poco. Ahora estamos entrenando, analizando el cansancio de los jugadores, luego tenemos que considerar que hay un componente que analizar (la altitud). Eso podría cambiar la estrategia del juego", afirmó el italiano.

Uno de los titulares frente Chile, el centrocampista Casemiro, está sancionado y se perderá el partido.

(Reporte de Rodrigo Viga Gaier; Editado en español por Javier Leira)