Ancelotti, preocupado por el mal momento del real madrid tras la derrota ante el milán

Por Fernando Kallas

MADRID, 5 nov (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró preocupado por el rendimiento del equipo en su derrota por 3-1 en la Liga de Campeones ante el AC Milán el martes en el Bernabéu, donde sufrió dos derrotas consecutivas en todas las competiciones por primera vez en más de tres años. El Real Madrid recibía al Milán después de una humillante derrota por 4-0 en casa ante el Barcelona en el Clásico hace más de una semana, y volvió a ser dominado en su propio campo en una exhibición que dejó en evidencia a los campeones de la temporada pasada por su mala defensa y su falta de munición ofensiva. Ancelotti instó a sus jugadores a reaccionar con rapidez para no quedar demasiado rezagados en la lucha por acabar entre los ocho primeros de la tabla de la Liga de Campeones, en la que actualmente figuran 36 equipos, ya que ocupan la 17ª posición con seis puntos después de cuatro partidos. "Tenemos que estar preocupados, el equipo no está dando una buena versión", dijo Ancelotti en rueda de prensa el martes. "El equipo no está compacto, tenemos que estar más compactos, más ordenados, hemos encajado muchos goles porque nos falta solidez. Tenemos que trabajar en esto". Ancelotti reconoció la falta de equilibrio y las dificultades defensivas del Real Madrid, que ha encajado nueve goles en sus tres últimos partidos, todos ellos en casa. El técnico restó importancia a los abucheos del público a jugadores como Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, muy criticados por aficionados y expertos por sus últimas actuaciones, y afirmó que los problemas de su equipo son más colectivos que individuales. "No es un problema individual, es colectivo, no lo estamos haciendo bien y no estamos bien", dijo Ancelotti. "Tenemos que estar focalizados en el hoy y en que es un equipo que no está dando una buena versión y tenemos que ser capaces de mejorar". (Reporte de Fernando Kallas; Edición de Ken Ferris; editado en español por Tomás Cobos)

