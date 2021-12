Ancelotti: "Puede que la experiencia me ayude a no cometer errores"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, record贸 que su experiencia en el cuadro blanco le puede ayudar "a no cometer errores" y saber que LaLiga Santander a煤n tiene una segunda vuelta de "trampas", mientras eso s铆 elogi贸 a su equipo tras la victoria (2-0) este domingo sobre el Atl茅tico.

"Tengo un equipo que me deja tranquilo porque s茅 lo que hacen en el campo. Manejan muy bien el juego, tienen compromiso defensivo, son un equipo. No son solo jugadores con gran calidad. Un equipo con tanta calidad individual es capaz de ponerlo junto y tener el 煤nico objetivo, que es que el Real Madrid gane los partidos", dijo en rueda de prensa en el Bernab茅u.

El t茅cnico blanco elogi贸 de manera especial a Modric al tiempo que destac贸 tambi茅n a un Vinicius que esta vez fue asistente de los dos goles. "Le he felicitado por el partido porque ha hecho un partido incre铆ble. No s茅 precisamente lo que le he dicho, pero el partido suyo fue espectacular. Con bal贸n, sin bal贸n, con continuidad. Extraordinario", afirm贸.

"El equipo me gusta mucho en el aspecto defensivo. Es el aspecto que hemos mejorado m谩s desde el principio de la temporada. Somos m谩s s贸lidos. La presi贸n no es demasiado arriba, pero es lo que nos gusta, con un bloque m谩s bajo tienes posibilidad de utilizar a los delanteros para la contra", a帽adi贸.

Ancelotti no quiso dejarse llevar pese al s贸lido liderato de su equipo. "Somos favoritos hoy, se puede decir, claro. Lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero estamos focalizados en los pr贸ximos partidos porque una baja mental te puede costar caro. Lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir porque es la 煤nica manera de acercarse lo m谩s pronto a ganar", explic贸.

"Estoy muy satisfecho de estar aqu铆. La primera etapa fue muy feliz. En el segundo a帽o ganamos 22 partidos seguidos y la segunda parte de la temporada no sali贸 bien. Esto no lo olvido, soy feliz, pero s茅 que en la segunda parte de la temporada se pueden encontrar trampas. Tenemos que evitar esto y puede ser que la experiencia de la primera etapa me pueda ayudar a no cometer errores", a帽adi贸.