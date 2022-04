Ancelotti: "¿Qué significa jugar bien? El fútbol es atacar y defender"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que, para él, el fútbol es "atacar y defender" y que no le preocupa que la gente opine sobre cómo juega el equipo, y ha advertido de que "cada partido puede ser una trampa" y que por ello no deben confiarse con su ventaja al frente de LaLiga Santander ni con su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán.

"¿Qué significa jugar bien? Cada uno tiene su opinión. Para mí, es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no lo tienes; puedes hacer una fase de defensa muy buena y puedes no estar jugando bien, y si vas mal sin balón, para mí no estás jugando bien. Para mí, el fútbol es atacar y defender hasta que se cambien las reglas del fútbol. Nadie puede cambiar mi idea de esto. En la eliminatoria ante el Manchester City, para mí el Atlético ha defendido muy bien, con el balón podía hacer más", declaró en rueda de prensa antes de enfrentarse al Sevilla.

En este sentido, reconoció que no le preocupa que se hable de cómo juega su equipo. "No me importa que digan que el Real Madrid juegue bien o mal, me importa que pueda competir hasta el final para ganar títulos", dijo, y valoró las palabras del entrenador azulgrana Xavi Hernández asegurando que el Barça era el equipo más difícil de dirigir porque se les exigía jugar bien. "Cada uno tiene su opinión. Todos los equipos son difíciles de entrenar, ya sea por ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso... Entrenar es difícil, pero al mismo tiempo es un trabajo que nos gusta hacer", expuso.

Sobre el duelo ante el Sevilla, explicó que han tenido "tiempo suficiente" para recuperarse del encuentro europeo y que están "preparados tanto a nivel físico como mental" para ofrecer "un partido enérgico. "Necesitamos ganar y conseguir puntos, todo el mundo está esperando el pinchazo del Real Madrid. Todavía tenemos ventaja. Cada partido puede ser una trampa, sabemos el valor del Sevilla, conocemos bien la fuerza del rival y estamos preparados", subrayó.

Por otra parte, el técnico italiano explicó la operación a la que tuvo que ser sometido el belga Eden Hazard. "Hazard está bien, se ha quitado la placa que le molestaba. No podía continuar con esta placa, porque le daba problemas e infecciones", dijo, y señaló las bajas para este domingo. "Hemos tenido la baja de Marcelo y de Mendy. El equipo físicamente está bien, lo ha demostrado en la prórroga ante el Chelsea, en la que estuvo mejor que durante los 90 minuto. El equipo tiene energía. Algunos jugadores nos han ayudado porque han aportado mucho a nivel energético. Parece que podemos llegar al final de temporada en una buena condición", aventuró.

En otro orden de cosas, Ancelotti restó importancia al enfado de Toni Kroos al ser cambiado ante el Chelsea. "La serenidad de los jugadores es un aspecto muy importante. No me ha molestado lo de Kroos, estaba enfadado con el entrenador, no con la persona. Nos hemos mirado a los ojos, no necesito hablar con él. Todo se ha acabado al final del partido", explicó.

También alabó a Camavinga, el relevo del alemán el martes. "Eduardo ha evolucionado, está haciendo lo que esperábamos que podía hacer. Tiene muchísima calidad, está aportando mucho, ahora tiene mucha más confianza y personalidad, aporta mucha energía en el mediocampo. Ha marcado la diferencia cuando ha entrado ante el Chelsea y el PSG. Está mejorando muy rápido", expresó.

Sobre Éder Militao, reconoció que le ha "sorprendido mucho su nivel y su calidad". "Tiene margen de mejoría, puede mejorar en concentración. Tiene un nivel físico muy 'top', pero puede mejorar en la lectura de las situaciones defensivas, a veces confía demasiado en su físico. Está haciendo una temporada espectacular", afirmó.

También tuvo palabras de elogio para el croata Luka Modric, al que ha comparado con Maldini. "Son leyendas del fútbol", aseguró. "Luka va a terminar su carrera en el Real Madrid. No sé cuándo, pero la idea es esa. Él no tiene problemas para renovar y el club tampoco, está todo bastante claro. Se cuida mucho y en su carrera no ha sufrido lesiones importantes", aseveró.

Por último, Ancelotti habló de la nueva incorporación madridista, el brasileño Vinicius Tobias, que este sábado entrenó con el primer equipo. "Es un joven que lo está haciendo bien, está aprendiendo, tiene mucha calidad. Aprende muy rápido, es muy serio. La idea es contar con él en el futuro, como con todos los chicos de la cantera", concluyó.