El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confirmado que el turco Arda Güler ha sufrido una nueva lesión y que está "deprimido y afectado", aunque considera que "su futuro no está en duda", y ha insistido en que el equipo debe aspirar a la "continuidad" y empezar por conseguirla en el partido de este sábado ante el Valencia en el Santiago Bernabéu (21.00 horas).

"Desafortunadamente ha pasado esto. Antes del partido contra el Braga no parecía nada, pero le sigue molestando. No es algo serio, pero el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar y quiere aportar. Es un paso atrás. No es una recaída de la vieja lesión. Tenemos todo el parón para intentar recuperarlo lo mejor posible", declaró en rueda de prensa.

De esta manera, el centrocampista otomano, que no ha debutado, sufre su tercera lesión desde su llegada al club blanco el pasado verano. "La primera lesión fue de menisco; fue operado, y como muchas pasa te cambia la postura y puede pasar que tengas problemas musculares. Es lo que le ha pasado a Güler. Su futuro es muy bonito. Puedo entender que el jugador esté decepcionado, pero es un pequeño problema muscular. Paré dos años cuando tenía 21, volví y mi carrera fue buena. El futuro de Güler no está en duda, es solo un momento", indicó.

En este sentido, le pide "calma y tranquilidad". "Es bastante normal que el jugador esté afectado. Es nuevo, quiere aportar al equipo... Para el jugador lesionado siempre es difícil aguantar esto. Es comprensible su tristeza y su enfado. Nosotros no tenemos prisa, porque el futuro de Arda Güler está aquí. Lo hará muy bien porque tiene un talento extraordinario", señaló.

Por otra parte, el técnico italiano confirmó que el inglés Jude Bellingham ha superado sus molestias y estará "disponible" para el encuentro. "Estamos focalizados en lo que puede pasar mañana. Dice el jugador que se encuentra cómodo. Hoy ha entrenado con normalidad, está disponible. Si no pasa nada raro en esta última hora, creo que va a jugar", manifestó.

Además, tras la lesión de Kepa, no descarta que Andriy Lunin pueda ganarse la titularidad tras su recuperación. "El debate en la portería está siempre. Cuando ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien y cuando Lunin ha sido utilizado, también. El debate está siempre abierto, hay competencia y hay que elegir. El sustituto tiene que estar listo", afirmó.

También habló de quiénes serán el segundo y el tercer porteros durante el periodo de lesión del guardameta vasco. "Mañana será Fran el segundo. Se ha entrenado con nosotros y tenemos mucha confianza en él. También Cañizares lo está haciendo bien con el Castilla. Estamos bien cubiertos", expresó.

En otro orden de cosas, Ancelotti apeló a "mantener la buena dinámica de este periodo" en el partido de este sábado ante el Valencia. "Me gusta la manera de jugar del Valencia, es un equipo muy dinámico, muy organizado. Tenemos que jugar el partido muy bien para sacar puntos", dijo, sin hacer referencia al tenso último enfrentamiento con el conjunto 'che' por los insultos racistas contra Vinícius por parte de algunos aficionados. "No hemos hablado de este tema, hemos hablado del Valencia, que es un muy buen equipo, con intensidad", aseguró.

También confía en que los seguidores valencianistas que acudan al Santiago Bernabéu lo hagan "con tranquilidad". "Los aficionados que vengan tienen que hacerlo con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido. Va a ser un partido bonito porque se enfrentan dos equipos que juegan un fútbol intenso. Los aficionados del Valencia que vengan al estadio, que tengan la máxima tranquilidad", expuso.

Respecto al equipo, el preparador blanco insistió en que lo importante es tener "continuidad". "En algunos momentos hemos tenido un nivel muy bueno a nivel defensivo y ofensivo. Intentas encontrar la continuidad a lo largo de la temporada; no siempre hemos sido continuos, pero estoy bastante satisfecho de cómo ha cambiado el equipo a nivel defensivo, de la actitud que tenemos. Hay que meter continuidad a todo lo que hacemos", subrayó.

"El sistema lo hemos cambiado, defendemos casi siempre con dos líneas de cuatro. Comparándolo con los primeros partidos, cuando era un rombo muy claro, ahora Bellingham está mucho más por la izquierda. Nos ha dado buenos frutos, porque muchas veces hemos mantenido la portería a cero y hemos sido un equipo sólido. Con balón, lo primero es la creatividad de los jugadores; definir un sistema con balón es muy complicado. Sin balón, está claro: 4-4-2", prosiguió respecto al dibujo.

Por último, no quiso hablar de su renovación, aunque sí de la de algunos jugadores madridistas. "¿Envidia de que renueven los jugadores con el Real Madrid? No, para nada. Tenemos tiempo para hacer esto. Estoy muy contento. El futuro de este club ya está escrito con estos jugadores. Renuevan porque estar aquí les gusta mucho", concluyó.