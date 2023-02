Ancelotti: "Ceballos está haciendo lo que tiene que hacer un jugador, aprovechar las oportunidades"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró satisfecho con el juego de su equipo en la victoria (4-0) de este miércoles ante el Elche, al mismo tiempo que destacó el buen papel de Ceballos, ovacionado por el Santiago Bernabéu, y de Luka Modric como revulsivo desde el banquillo.

"Ceballos está haciendo lo que tiene que hacer un jugador, con seriedad y profesionalidad. Está aprovechando las oportunidades y disfrutando el tiempo que le estoy dando y estamos encantados con él. El hecho de que el Bernabéu se lo reconozca es bueno para él", señaló el técnico en rueda de prensa tras el partido.

El entrenador también habló de la rotaciones en el once y de la vuelta de Camvinga al centro del campo. "Hoy he dado descanso a varios jugadores y quería jugadores frescos en el centro del campo como Ceballos, Valverde y Camavinga, que está en una buena condición. Tchouaméni está volviendo y el próximo partido lo jugará él", expresó.

Además, el italiano habló de la figura de Modric y de su papel en las rotaciones del conjunto blanco junto a Toni Kroos. "Modric es intocable para mí y para todos. Todos son importantes y tengo confianza total en todos. Tengo que rotar porque es una temporada muy exigente. La estadística dice que Kroos marcó en Bilbao saliendo del banquillo y que hoy Modric ha marcado saliendo del banquillo. Desde ahí pueden aportar goles. No sé si estarán de acuerdo conmigo pero la estadística dice eso", comentó.

En cuanto a los otros nombres propios, el preparador del Real Madrid alabó también las figuras de Rodrigo Goes y de Marco Asensio, dejando alguna incógnita en la renovación del balear. "A Asensio le veo bien. No me importa su renovación porque tenemos retos muy importantes. Lo importante es que está aportando como hizo el año pasado y cuando acabe la temporada el club y él tomarán la decisión más adecuada", apuntó.

"Rodrygo es muy completo, está más acostumbrado a jugar en la izquierda porque empezó ahí, pero ha demostrado que puede jugar en todas las posiciones de ataque. Como extremo juega más por dentro que Vinicius y no es tan contundente en el uno contra uno. Tiene una calidad distinta y es una suerte tener a los dos", concluyó.

Europa Press