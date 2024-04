Ancelotti: "Nada me quita el sueño"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado convencido de que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Manchester City en el Etihad Stadium será "muy competido y muy entretenido", y ha asegurado que "nada" le quita "el sueño" y que "las estadísticas están para romperlas".

"Nada me quita el sueño. Me quita el sueño si como demasiado esta noche. Nada me quita la confianza en mi equipo, mis jugadores, en lo que hemos hecho esta temporada, en lo bien que estamos ahora. Nada me quita el sueño", declaró en rueda de prensa. "El fútbol siempre es de los jugadores. En la ida fue un partido muy competido y muy entretenido. Los jugadores serán, como siempre, los protagonistas, en el campo hay muchísima calidad", añadió.

En este sentido, también considera que la afición blanca está tranquila ante este encuentro. "Yo creo que el madridismo está tranquilo, no creo que esté inquieto. El Real Madrid siempre ha competido en esta competición; en esta competición no tiene que ser el más inquieto, sino el más feliz. No veo inquietud. Tenemos mucha confianza en nuestro ambiente", indicó.

Además, rechazó pensar en el 4-0 encajado en el Etihad Stadium el año pasado. "Tenemos que pensar solamente en el partido de mañana. Hay que competir, luchar y tener confianza. El partido de ida fue igualado, con un resultado igualado, y quedan otros 90 minutos en los que todo puede pasar. Tenemos la confianza y la calidad para crear problemas", manifestó.

Por otra parte, el técnico italiano no prevé sorpresas como en el duelo de ida. "No, no. Nos conocemos muy bien. Pep se puede quedar tranquilo, no haré magia", bromeó. "Planeamos hacer un partido completo, defender bien, no perder la pelota de manera innecesaria, jugar bien la contra y aprovechar las transiciones. No estamos enfocados en un solo aspecto, sino en todos", continuó.

Tampoco se mostró preocupado por el momento del City en casa. "Si miras la estadística, cada uno la puede ver como quiera. Yo creo que está para romperla, porque hay muchos casos de estadios en los que el Madrid nunca había ganado y después gana", subrayó. "Hay muchos equipos en Europa que son muy fuertes y que pueden ganar esta competición. En los últimos años en los que nos hemos enfrentado siempre han salido partidos espectaculares y este será lo mismo, un partido espectacular y entretenido", señaló.

En otro orden de cosas, aseguró que Erling Haaland sigue siendo "uno de los jugadores más peligrosos" que tiene el Manchester City, a pesar de que Antonio Rüdiger lo frenó en el Santiago Bernabéu. "El hecho de que no haya aparecido en la ida es gran mérito de nuestra defensa, pero puede ser el mejor delantero centro del mundo y siempre será muy peligroso", expresó.

El de Reggiolo habló también del nuevo rol de Jude Bellingham. "Pido a los jugadores trabajar por el equipo, y esto significa compromiso y actitud. Lo que ha hecho Bellingham en la primera vuelta ha sido un plus, porque marcó muchos goles, nadie se lo esperaba. A Vinícius, a Rodrygo... El equipo de los jugadores de arriba se nota porque somos el equipo menos goleado de LaLiga y eso refleja que el trabajo colectivo está siendo muy bueno. A más trabajo de los jugadores de calidad, más compromiso tendremos", aseguró.

"Es muy buen jugador, es un jugador muy moderno, con mucha calidad, muy técnico, muy fuerte físicamente. Siendo centrocampista, puede cubrir muchos espacios. Va a ser uno de los jugadores más importantes en el futuro para el Real Madrid, porque solo tiene 20 años. A veces nos olvidamos de esto porque es muy maduro, muy profesional. Es un jugador fantástico para nosotros", continuó.

Por último, Ancelotti confirmó la titularidad de Eduardo Camavinga. "¿Estás seguro de que va a jugar? Sí, yo creo que sí. Los jóvenes tienen que aprovechar la experiencia que te dan este tipo de partidos. A nivel emocional, es muy tranquilo, tiene mucha confianza en sí mismo. Lo ha hecho bien, pero tiene que mejorar, porque no hace todo perfecto, hay cosas que puede mejorar, pero con su calidad va a mejorar".