Ancelotti: "No estamos planteando un partido para parar a Haaland"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que no están planteando el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de este martes ante el Manchester City exclusivamente para "parar" al noruego Erling Haaland, sino que tratarán de "parar a un equipo que parece imparable", y ha indicado que "el aspecto físico no va a ser lo más importante".

"Haaland es un jugador muy peligroso, est√° demostrando una calidad impresionante sobre todo en marcar goles. Hablar solo de Haaland es no hablar de un equipo muy completo que juega muy bien al f√ļtbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas... No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar a un equipo que parece imparable. Pero podemos tener opciones de hacer un partido igualado y competido que podemos ganar", declar√≥ en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que no están enfocados en parar a un futbolista concreto, sino en "parar a un equipo que es muy peligroso con balón". "El aspecto defensivo tiene una relevancia muy importante, pero no es que estemos focalizados solo en un jugador, porque sería olvidarse de otros que también son muy importantes y peligrosos", indicó.

"Si t√ļ defiendes bien, como m√≠nimo es un empate. Pero esto no significa que no vayamos a atacar, porque tenemos la calidad para atacar. No olvidemos que el a√Īo pasado, en dos partidos contra el City, encajamos cinco y marcamos seis. ¬ŅFirmar√≠a esto este a√Īo? S√≠, firmar√≠a", a√Īadi√≥ sobre el aspecto defensivo.

Adem√°s, el t√©cnico italiano tiene claro que "el aspecto f√≠sico no va a ser lo m√°s importante ma√Īana". "Hemos tenido tiempo para recuperarnos; obviamente, mi cansancio y el de Valverde son distintos", dijo entre risas tras ser preguntado por las palabras del uruguayo acusando su cansancio.

Por ello, asegur√≥ que el plan para este martes es "hacer un partido completo". "Debemos intentar sacar lo mejor que tenemos a nivel f√≠sico y a nivel motivacional y t√©cnico, teniendo en cuenta que el partido decisivo va a ser el de vuelta. Queremos tomar una peque√Īa ventaja ma√Īana y a ver si lo podemos conseguir", afirm√≥.

El preparador madridista aclar√≥ a qu√© se refiere con 'peque√Īa ventaja'. "Un resultado positivo para nosotros. Una peque√Īa ventaja tambi√©n es encontrarse bien en el partido, no sufrir demasiado. No es solo un problema de resultado. Si eres capaz de evitar problemas puedes tener una peque√Īa ventaja. Es un partido que exige mucho a todos, en una semifinal de una competici√≥n as√≠ es normal que te exijan mucho", se√Īal√≥.

En otro orden de cosas, considera que llegan "al mismo nivel" que a la eliminatoria de 2022. "Es dif√≠cil evaluar la condici√≥n f√≠sica y compararla con la del a√Īo pasado. Lo que cuenta en este momento es la motivaci√≥n y la ilusi√≥n que tenemos. El hecho de ganar la Copa del Rey es una motivaci√≥n m√°s para el partido de ma√Īana. Tenemos mucha ilusi√≥n", subray√≥.

Respecto al City, cree que es "un equipo m√°s completo compar√°ndolo con el a√Īo pasado". "El a√Īo pasado ten√≠an un delantero muy peligroso, Gabriel Jesus, que tiene distintas caracter√≠sticas a Haaland. El Manchester City no ha cambiado su estilo; puede ser que juegue un poco m√°s directo, aprovecha m√°s el bal√≥n largo porque tiene un delantero con una altura muy importante; De Bruyne ha aprovechado el bal√≥n largo y el segundo bal√≥n ganado. Esto no significa que el equipo haya cambiado el estilo. Es un equipo muy bien organizado atr√°s, que maneja muy bien la pelota", analiz√≥.

Tambi√©n desvel√≥ que el croata Luka Modric ser√° titular. "Puede jugar sin problema. Cuando Luka Modric est√° bien, juega. Ma√Īana va a jugar", dijo, antes de contestar a la pregunta de qui√©n formar√° en el centro del campo. "Est√° claro: Modric y otros", brome√≥.

Adem√°s, habl√≥ del estado de forma de jugadores como Vin√≠cius o Rodrygo. "Les he ayudado d√°ndoles minutos, teniendo confianza en ellos. Lo est√°n aprovechando y lo est√°n haciendo muy bien, la progresi√≥n que tienen, no solo los dos, es importante para el futuro de este club. La evoluci√≥n que han tenido Vin√≠cius, Valverde, Camavinga o Rodrygo nos hace ilusionarnos con el futuro. El futuro es ma√Īana tambi√©n", resalt√≥.

Por √ļltimo, Ancelotti analiz√≥ la otra eliminatoria de semifinales entre AC Milan e Inter de Mil√°n. "He tenido la suerte de jugar un derbi en una semifinal de 'Champions' en 2003, sali√≥ bien. Hay mucha presi√≥n en este partido, much√≠sima, a nivel t√©cnico-t√°ctico va a ser un partido muy igualado", finaliz√≥.

