Ancelotti: "No ganamos por un fuera de juego del que tenemos dudas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que el partido de sus jugadores fue "completo" y opinó que no ganaron el Clásico del Spotify Camp Nou (2-1 para el Barça) por ese gol anulado por el VAR a Marco Asensio, por un fuera de juego del que todavía tienen "dudas".

"Hacer 5 cambios en el 60' me parece raro. Hice dos cambios primero, y los √ļltimos cambios los hice para meter m√°s energ√≠a. Fue un partido completo del primer al √ļltimo minuto, no lo ganamos por un fuera de juego del que todav√≠a tenemos dudas", asegur√≥ en rueda de prensa.

"No estamos seguros al cien por cien y nos vamos a Madrid con la duda del fuera de juego. El partido está perdido, pero no sé si el fuera de juego era cierto, me voy con esa duda. Pero si el VAR estaba en lo cierto, mejor", matizó, en este sentido.

Ancelotti aseguró que no merecieron perder. "Las dudas las tuvimos tras el partido de la Supercopa (derrota 3-1), que el partido no fue bueno para nada. Hoy no podemos tener dudas tras un partido así, en un campo complicado y rival complicado. A veces con un partido así el resultado vale, hoy creo que no merecimos la derrota, honestamente", opinó.

Y, pese a estar a 12 puntos del Bar√ßa tras este Cl√°sico, no da LaLiga por perdida. "Tenemos m√°s desventaja que antes de este partido y es a√ļn mas dif√≠cil, pero esto no significa que vayamos a jugar cada partido al m√°ximo hasta el final. Vamos a pelear LaLiga", asegur√≥.

"Hoy, hemos hecho cambios, no de dibujo pero sí de individualidades. Los cambios dieron impulso al equipo, desde el 70' lo intentamos todo, jugamos rápido y marcamos el gol (anulado a Asensio). El partido estaba ganado", lamentó, todavía, sobre esa decisión del VAR.

En cuanto al vestuario, aseguró que tras este Clásico están "tristes y dolidos". "Pero estoy orgulloso del partido que ha hecho el equipo. Si planteamos partidos así, de lo que queda de temporada, algo ganamos. Esto es cierto. Vamos a terminar bien la temporada", auguró.

"Preparando bien los partidos que nos quedan, se puede terminar bien la temporada. Salgo de este partido muy orgulloso de mi equipo, porque fue un partido muy bueno, los cambios fueron muy buenos, el entrenador hizo cambios muy buenos. Vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones con mucha confianza", concluyó.

Europa Press