Ancelotti: "No me he encontrado ningún aficionado triste por cómo jugamos ante el City"

"El Barça es un equipo muy vivo y va a ser el Clásico de siempre"

"El pastel está preparado, tenemos que poner la guinda"

MADRID, 20 Abr. 2024 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que, a pesar de la eliminación europea del FC Barcelona, el de este domingo será "el Clásico de siempre", un partido importante porque "el pastel" del título de LaLiga "está preparado" y solo deben "poner la guinda", y ha indicado que no ha encontrado "ningún aficionado triste" por cómo jugaron el encuentro de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

"No me sorprende, cada uno puede opinar. Tenemos muy claro cómo tenemos que jugar. Tienes que manejar bien cuando tienes la pelota y también cuando no la tienes; a veces hay partidos en los que tienes la pelota menos de lo normal y tienes que hacerlo bien los 90 minutos. Lo hicimos bien los 90 minutos y a día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste, no sé si saldrán en los próximos días. Están contentos porque el equipo ha dado la cara aún más. Hay un dicho en España que me gusta mucho que quiero decir: 'Háblame del mar, marinero'", declaró en rueda de prensa.

Por ello, defendió jugar con cinco defensas en el tramo final del encuentro en el Etihad. "Es un sistema que no descartamos, sí que lo descartamos al principio. Pero cuando faltan cinco minutos y tienes que sacar un resultado, pueden ser cinco, seis o siete, y, si se pudiese, dos porteros. El autobús no se puede", dijo entre risas. "La fuerza de un equipo es la fuerza de un grupo, jugadores que no anteponen su éxito personal al éxito del equipo. Por una parte, el partido del otro día puede dejar algunas dudas, y por otra, ver un compromiso así es bastante raro en un equipo de nivel 'top'", añadió.

"Fue una noche importante, más que sufrida, difícil. Hubo más sufrimiento contra el Chelsea, porque estuvimos fuera de la eliminatoria muy cerca del final del partido; en el doble partido contra el City estuvimos muy poco tiempo fuera de la eliminatoria. Ha sido mayor el tiempo clasificados que eliminados, por eso nos pusimos en bloque muy atrás. Más dificultad, contra el City, más sufrimiento, contra el Chelsea", aseguró, rememorando la pasada eliminatoria ante los 'blues'.

Sobre el Clásico, aseguró que estarán "muy cerca" del título si son "capaces de ganar". "Vamos a jugar contra un rival muy competitivo, que en el último periodo lo está haciendo muy bien. Estamos convencidos de que va a ser el Clásico de siempre, un partido luchado e igualado. Es una oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar LaLiga. Somos conscientes de las dificultades que vamos a tener, porque el Barcelona es un equipo muy vivo", afirmó.

Así, el preparador italiano reiteró que, "de momento", lo están "haciendo muy bien". "El pastel está preparado, tenemos que poner la guinda este mes. Es el mes más decisivo, llegamos muy bien posicionados, recuperados a Militao y a Courtois, solo falta Alaba", dijo, antes de hablar de Lamine Yamal y Pau Cubarsí. "La conexión entre veteranos y jóvenes es muy importante; los veteranos aportan conocimientos y personalidad y los jóvenes aportan entusiasmo. Lamine Yamal y Cubarsí han sido una sorpresa para todos, lo están haciendo muy bien. Son muy jóvenes y van a tener un futuro con mucho éxito", expuso.

Por otra parte, Ancelotti aseguró que están recuperándose "bien" de la eliminatoria de Champions. "Hay jugadores a los que aún les queda un día más. Mendy no ha entrenado hoy. Estarán todos en la convocatoria, no hemos tenido problemas de ningún tipo. Mañana intentaremos meter el mejor equipo posible. Mendy está todavía cansado y hemos preferido darle un día más de descanso", subrayó.

También afirmó que Éder Militao "podría ser titular", ya que "le faltan solo minutos". "Está listo, está bien, tiene ganas de jugar y puede ser una opción para mañana", indicó, antes de valorar el estado de Rodrygo. "Ha tenido momentos bastante delicados esta temporada, porque es más delicado gestionar el momento de un delantero que no marca. Siempre ha trabajado, ha vuelto a marcar, para nosotros es muy importante. Está muy bien, muy enchufado y muy motivado. Mañana descansa... hasta las nueve", bromeó.

Sobre el uruguayo Fede Valverde, explicó que "su temporada ha sido la temporada de la continuidad". "Siempre ha jugado muy bien, ha ayudado al equipo porque es un jugador de equipo. Para mí, es determinante. Donde lo pongo, aporta: lo he puesto como extremo, como pivote... Es insustituible para mí", confesó.

En otro orden de cosas, sobre el hecho de que jugadores como Fede Valverde o Militao no quisieran tirar en la tanda ante el City, Ancelotti opinó que es una decisión responsable. "Solemos preguntar a los jugadores cómo se encuentran, porque es un momento importante y tienes que estar listo y preparado. En ese momento todo el mundo ayudó, como Kepa, hemos tenido muchos informes... Todo salió bien", expresó.

El que sí quiso lanzar fue el alemán Antonio Rüdiger. "Los penaltis los probamos solo el lunes. Él tiro tres penaltis y los metió los tres, nunca le había visto tirar penaltis. Son momentos en los que el aspecto técnico es secundario, donde el aspecto más importante es el emotivo. Si un jugador se encuentra bien y tiene la tranquilidad necesaria para tirar, lo va a tirar", indicó.

"Es muy importante hablar con los jugadores y tienen que ser honestos y sinceros. A veces pasa que en una tanda tienes dificultad para encontrar cinco; el otro día había más de cinco que querían tirar y nosotros decidimos en quiénes estaban más convencidos de hacerlo a nivel emotivo", prosiguió.

Respecto al futuro de Nacho Fernández, afirmó que es una decisión que debe tomar él solo. "Es su futuro, tiene que decidir él lo que tiene que hacer. Está haciendo algo importante, ha hecho un partido espectacular, de un defensa de alto nivel como es. Ha sido, es y sigue siendo un gran central", manifestó. "Tenemos que respetar sus decisiones, son libres de decidir lo que quieran", añadió.

También habló de la continuidad de Ferland Mendy. "Mendy tiene contrato, es muy importante para nosotros. A él no le importa la vitrina, le importa aportar, y está aportando fantásticamente. Para nosotros es el mejor del mundo; regatearlo, incluso en el entrenamiento, no es sencillo", declaró.

Ancelotti también opinó del nuevo papel del croata Luka Modric en el equipo. "Por cómo conozco a Luka, nunca va a aceptar el rol de revulsivo. No para de trabajar, de entrenar al máximo, sigue demostrando la misma calidad que le vi hace diez años, con las mismas ganas y la misma ilusión", señaló.

Por último, confirmó las declaraciones de Casemiro, que aseguró que el técnico italiano lloró cuando le dijo que se marchaba del club. "Cuando se despide un jugador como Casemiro, que ha sido una leyenda aquí, o Marcelo, es un momento emocionante para mí y para todos los madridistas", finalizó.