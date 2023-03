Ancelotti: "No tenemos un problema ofensivo, marcamos cinco en Anfield"

"No necesito informes arbitrales"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" est谩 preocupado por la falta de gol del equipo en los 煤ltimos dos encuentros, recordando que hicieron "cinco en Anfield" la semana pasada, y ha advertido de que no tienen "margen de error" y que por ello no deber谩n fallar este domingo ante el Real Betis, adem谩s de indicar que no necesita informes arbitrales.

"Para un delantero no es siempre posible marcar todos los partidos. La posici贸n del delantero depende de la finalizaci贸n de un trabajo de equipo. Karim no me preocupa porque lo veo bien, en una condici贸n f铆sica mejor que la de la primera parte de la temporada. Si no marca en un partido, no pasa nada. Somos el equipo que m谩s goles ha marcado en LaLiga. No tenemos problema, en los dos 煤ltimos partidos s铆, pero tres d铆as antes marcamos cinco en Anfield. No tenemos problema ofensivo", declar贸 en rueda de prensa.

En este sentido, afirm贸 que est谩n "manejando bastante bien" la acumulaci贸n de partidos y de minutos. "El equipo est谩 en una buena condici贸n f铆sica, estamos recuperando a los jugadores, la pr贸xima semana recuperaremos a Mendy. El Betis juega muy bien, est谩 muy bien organizado y juega un f煤tbol atractivo. No tenemos margen de error. Haremos todo para intentar ganar", apunt贸.

Tambi茅n desvel贸 que ha vuelto a ver el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el que cayeron ante el FC Barcelona (0-1). "He visto el partido, ha sido un buen partido por nuestra parte. Tenemos que mejorar cosas, pero la mayor铆a de las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien", dijo. "No s茅 si somos favoritos, la realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa e intentaremos recuperar esta desventaja", a帽adi贸.

En otro orden de cosas, el t茅cnico italiano asegur贸 que "no" necesita informes arbitrales. "No lo necesito, conozco a los 谩rbitros, siempre me he informado por m铆 mismo. Si ves un mont贸n de partidos, tienes conocimiento de los 谩rbitros de Primera, no necesitas informes para entender c贸mo pita un 谩rbitro. No necesito ayuda en este sentido", subray贸.

Respecto a sus jugadores, cree que Vin铆cius est谩 "concentrado" a pesar de todo lo que se habla a su alrededor. "No me preocupo, veo un jugador concentrado en lo que tiene que hacer, que est谩 aportando; en los 煤ltimos partidos ha tenido m谩s dificultad porque lo han marcado muy bien. Lo importante es que Vin铆cius no pierda las ganas de jugar al mejor nivel, y no las pierde", expres贸.

Ancelotti, que considera a 脡der Militao el mejor central del mundo, alab贸 el trabajo del delantero del filial 脕lvaro Rodr铆guez. "脕lvaro tiene la calidad no solo como revulsivo. Si uno es bueno, no pasa nada con que sea joven. Est谩 progresando y lo est谩 haciendo bien", expuso, y cree que puede jugar junto a Karim Benzema. "Se puede variar el sistema y jugar con 4-4-2. No se puede descartar, porque puede pasar", indic贸.

Adem谩s, habl贸 de la evoluci贸n de Eduardo Camavinga y de Aur茅lien Tchouam茅ni. "No tenemos que olvidar que cuando Tchouam茅ni lleg贸 sorprendi贸 un poco a todos en la primera parte de la temporada por la r谩pida adaptaci贸n; lleg贸 el Mundial, baj贸 un poco su nivel, y ahora ha vuelto a estar en una buena condici贸n. Va a aportar como en la primera parte de la temporada, no tengo duda. Camavinga lo est谩 haciendo muy bien", analiz贸.

Tampoco se mostr贸 preocupado por la renovaci贸n de Luka Modric. "No es un gran problema. Modric har谩 lo que quiera hacer. Est谩 hablando con el club y tomar谩n la decisi贸n m谩s acertada. No es un problema para el club, para Luka o para m铆 la renovaci贸n", manifest贸, y no cree que con el croata y el alem谩n Toni Kroos juntos el equipo juegue m谩s lento. "El bal贸n no suda", brome贸.

Por 煤ltimo, reconoci贸 que el bloque bajo lo sufren "un poco" porque tienen "caracter铆sticas distintas". "No quiero una referencia ofensiva de altura, quiero a Karim por la calidad que tiene, que nos ayuda a mejorar el juego de ataque. Jugar en transici贸n nos viene mejor, el bloque bajo lo sufrimos m谩s. Rodrygo nos puede ayudar, porque es un jugador que por calidad, en espacios reducidos, nos puede ayudar a encontrar las jugadas. No quiero tener un delantero de altura, porque pierdes la calidad que tienes con Karim, Vin铆cius y Rodrygo", finaliz贸.

