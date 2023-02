Ancelotti: "Puedo entender la expulsión de Paulista, aunque es verdad que ha sido un poco fea"

"Quiero dar más minutos a los que están por detrás de Modric y de Kroos"

"En cuanto a las lesiones, lo de Militao ha sido más serio que lo de Benzema"

MADRID, 3 Feb. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró este jueves satisfecho con la victoria de su equipo ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, al mismo tiempo que destacó el papel de jugadores como Vinicius y Ceballos y restó importancia a la expulsión de Gabriel Paulista.

"Paulista no se enfrentó mucho a Vinicius durante el partido. Ha sido la frustración de un partido que tenían perdido y de un momento malo para el equipo. Yo, que he jugado al fútbol también, puedo entender la expulsión, aunque es verdad que ha sido un poco fea", reconoció el entrenador en rueda de prensa después del partido.

En este sentido, el italiano destacó el papel de Vinicius, clave en la victoria con su tanto. "Vinicius lo está haciendo muy bien, aunque tiene margen de mejora. Su nivel en este momento es muy alto. Aporta mucho al equipo. La expulsión ha sido un momento de frustración que a veces en el fútbol puede pasar", expresó.

"Su nivel físico es algo impresionante. Es un jugador que sufre mucho más en la primera parte porque los rivales juegan con más intensidad. En la segunda él se mueve mucho más y esto marca la diferencia. Los rivales llegan al final agotados porque él no para de intentarlo, no para", añadió.

Además, también tuvo palabras para Dani Ceballos, que fue ovacionado por el Bernabéu, aunque no quiso hablar sobre su renovación. "Ceballos está haciéndolo muy bien, lo reconoce todo el mundo. Hay un tema contractual que tienen que discutir las dos partes. Todo el mundo sabe lo que pienso yo. Creo que no va a ser un tema muy importante porque si sigue así será muy importante", apuntó.

Preguntado por la transición de los jugadores más veteranos con los más jóvenes, el técnico reconoció que su intención es dar más minutos a los últimos. "Estamos manejando esta transición así y será así hasta el final de esta temporada. Quiero dar más minutos a los que están por detrás de Luka (Modric) y de Kroos, teniendo en cuenta que ambos son fundamentales para este equipo", señaló.

"Si cambio a un jugador no es porque no está jugando bien, sino porque tengo recursos. A veces a Rodrygo no le pongo desde el principio porque pienso que tengo una opción más desde el banquillo. Rodrygo nos ha permitido desde el banquillo ganar una Champions", explicó.

Por último, el preparador del Real Madrid habló de las lesiones de Militao y Benzema y del buen momento de forma que atraviesan los blancos. "El partido ha sido bueno, estamos teniendo una buena racha. Todo ha salido bien. En cuanto a las lesiones, lo de Militao ha sido más serio que lo de Karim. Benzema ha sido una cosa ligera. Militao no estará el domingo", concluyó.

Europa Press