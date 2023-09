El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que, tras la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid sabe "perfectamente" lo que tiene "que hacer", empezando por el partido de este miércoles ante la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu, además de reconocer que le parece injusto "poner en duda a un equipo que ha ganado seis partidos de siete".

"La crítica es parte de mi cargo. Cuando eres entrenador del Real Madrid y las cosas no salen bien, las críticas salen. Esto es normal y no me afecta. Dicho esto, tengo que evaluar de manera autocrítica las cosas que estamos haciendo bien, que son muchas, y las cosas que no hicimos bien, que son pocas. En eso tenemos que focalizarlos. Sé perfectamente lo que tengo que hacer en este momento, lo saben los jugadores. Hasta ahora lo hemos hecho bien y hay que seguir haciéndolo bien, mejorando las cosas que no hicimos bien ante el Atleti", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, considera que "la opinión pública puede opinar y decir lo que quiera". "Todos pueden opinar, las ideas son respetuosas, pero yo no puedo entrar en esto. Tengo que evaluar las cosas con más equilibrio, que es lo más importante. Afortunadamente, en la genética tengo esto, soy capaz de evaluar bien las cosas. Poner en duda a un equipo que ha ganado seis partidos de siete me parece demasiado", indicó.

Ante la insistencia por las críticas, en este caso sobre su supuesta dificultad para sentar a Luka Modric y Toni Kroos, el técnico italiano fue más contundente. "¿Me puedes hacer un resumen de todas las críticas que he recibido? A mí no me molesta nada. Yo tengo que estar focalizado en mi trabajo. No es verdad que no me atreva -a dejar a Modric y Kroos en el banquillo-. Aquí todos los partidos son importantes. Modric y Kroos no han jugado mucho, y cuando han entrado han aportado. Si tengo que contestar a todas las críticas, tendría que pasar mucho tiempo aquí -en la sala de prensa-", subrayó.

Respecto a esto, explicó los cambios en el once realizados en el derbi. "Luka -Modric- puede jugar en esa posición sin problemas. Lo que cambió de Bellingham fue solo el aspecto defensivo, porque en ataque tenía que hacer lo mismo: romper líneas, atacar desde atrás... Yo creo que no cambié tantas piezas, cambié la posición de Luka, que jugó de mediapunta", señaló, eximiendo a Kepa de los errores. "Kepa tiene mi total confianza, es un portero muy bueno, que se está adaptando y lo está haciendo muy bien. Los tres goles encajados son un problema de todos. No me gusta señalar a nadie y menos a Kepa, que no tenía nada que hacer en los tres goles encajados", expresó.

El de Reggiolo también salió al paso de los debates sobre el sistema de juego del equipo. "Cada sistema tiene su debilidad; el rombo no es el sistema perfecto, pero el 4-4-2 o el 5-3-2, tampoco. (El rombo) Es un sistema que nos permite presionar más arriba, ser más energético y fuerte en la recuperación de balón, pero la debilidad es que a veces te pueden pillar descolocado cuando centran, porque los interiores no siempre tienen el tiempo para replegarse, estamos trabajando en esto. Pasó contra el Atlético y no puede volver a pasar, la carencia es bastante evidente, pero se puede arreglar", analizó.

"Nos cuesta un poco más controlar las bandas, sobre todo en nuestro campo, pero somos mucho más agresivos arriba; la posición de Belligham nos ha dado mucho. Debemos trabajar con la debilidad; salió en pretemporada, pero en LaLiga iba bien, encajamos solo tres goles encajados en los primeros seis partidos y contra el Atlético nos olvidamos un poco de lo que hacer", prosiguió.

Sobre el hecho de que cinco de los seis goles recibidos hayan sido en los primeros 20 minutos, Ancelotti reconoció que es "una situación que ha pasado demasiadas veces". "Tenemos que cambiar la actitud de los primeros minutos", dijo. "Hemos visto los vídeos de los goles encajados y creo que teníamos que haber sido más contundentes para evitar centros fáciles y para acumular más jugadores en el área", añadió.

"güler tiene un talento extraordinario"

En otro orden de cosas, el preparador blanco confirmó que Dani Carvajal, Arda Güler y Vinícius estarán "disponibles", antes de hablar detenidamente sobre el turco. "Le faltan minutos y acostumbrarse al juego de sus compañeros, pero ya está bien. En este poco tiempo ha demostrado que es un gran talento, que tiene un talento extraordinario, y esto es solo genética", expuso.

También habló de la posición de Rodrygo y Vinícius. "Los errores que cometen los entrenadores de nueva generación es que dan demasiada información del juego con balón. Y yo, que soy de la vieja generación, creo que eso quita un poco la creatividad. Sin balón, todo tiene que ser sacrificio, concentración y juego colectivo, pero con balón depende de la creatividad del jugador. Si ellos se encuentran cómodos abriéndose y atacando por banda, no les voy a decir que se queden por dentro. No quiero quitar la creatividad de cada uno", expuso.

Del rival de este miércoles, Ancelotti aseguró que es "un equipo que juega bien al fútbol, al que le gusta manejar el balón y que tiene calidad". "Queremos preparar bien el partido, volver a ganar, reaccionar rápido después de la derrota del domingo", insistió.

Además, no quiso hablar de una posible renovación con el conjunto blanco, todo mientras se especular que podría ser el próximo seleccionador de Brasil. "Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí. Tendremos tiempo de hablar de esto, pero ahora no es el tema más importante. Hay muchos partidos, del futuro tendremos tiempo de hablar", manifestó.

En este sentido, tampoco entró a valorar los rumores que apuntan a que Xabi Alonso podría ser su sustituto en el banquillo madridista. "Tuve a Alonso como jugador. Tiene un conocimiento del fútbol de alto nivel y lo está haciendo muy bien en el Leverkusen. Le deseo, como a Raúl o Arbeloa, que algún día sean entrenadores del Real Madrid. Le quiero mucho", finalizó.