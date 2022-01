Ancelotti: "Se puede luchar por todas las competiciones"

"No tenemos una sola manera de jugar, es la fuerza de este equipo"

MADRID, 16 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sali√≥ de la Supercopa de Espa√Īa este domingo contento por el t√≠tulo, despu√©s de superar (0-2) al Athletic Club, y por la impresi√≥n de tener un equipo "fuerte" que va a "luchar por todas las competiciones".

"Con los dos partidos que hemos jugado aquí salimos mereciendo ganar el título. Hoy exigía otro tipo del partido, lo hemos hecho bien 70 minutos, controlando posesión, después hemos bajado un poco pero puede pasar en una final", dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano destacó el nivel que ve en su equipo para poder aspirar a una temporada redonda. "Vamos a competir, para mí estar aquí es una suerte. Vamos a luchar por las otras competiciones", apuntó.

"Me quedo con muchas cosas, con un equipo muy bueno, ambiente bueno, plantilla buena, con la fuerza que se puede luchar para competir en todas las competiciones, un equipo que me gusta ver jugar por el hecho de que no tenemos una sola manera de jugar, es la fuerza de este equipo", a√Īadi√≥.

Además, Ancelotti fue preguntado por alguna diferencia entre su primer y segundo equipo ahora como técnico del Madrid en dos etapas distintas. "Son jugadores distintos pero la misma mucha calidad. No está Cristiano pero está Vinicius que lo está haciendo muy bien. Jugamos un poco distinto que la primera etapa, pero más orgulloso no, el orgulloso siempre está a tope aquí", dijo.

"Ganar es el final del trabajo. Ganar significa que has hecho un buen trabajo. A veces no es así. He hecho un buen trabajo en el Nápoles o el Everton y no he ganado nada. Para la gente, ganar significa que has tenido éxito. Sé que a veces no siempre se puede ganar porque algunas veces se empata o se pierde", terminó.