Ancelotti: "Si Kroos está al 95 por ciento, no jugará"

8 Mar. 2022

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistió este martes en que partidos como el del Santiago Bernabéu ante el PSG solo pueden disputarlos futbolistas que "estén al 100 por 100", por lo que si Toni Kroos, tocado, está al 95 por ciento no jugará, al mismo tiempo que destacó que el aspecto mental será "muy importante" para "no volverse loco" y hacer un partido "completo e inteligente".

"El jugador que no esté al 100 por 100 no puede jugar este tipo de partidos. Si Kroos está al 95% no va a jugar", explicó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido ante los parisinos de este miércoles (21.00).

Si el alemán finalmente es baja, Ancelotti se plantea la opción Camavinga para el centro del campo. "Lo hizo muy bien ante la Real Sociedad, está en un momento muy bueno, tengo mucha confianza en él", elogió.

"Lo importante es el aspecto mental, la ilusión que tenemos, que podemos disfrutar del apoyo de la afición. El aspecto mental en este tipo de partidos es muy importante. Veo al equipo bien, motivado, tranquilo, sacaremos a los mejores mañana", analizó el entrenador blanco, que acumula 173 partidos en Champions.

Así, el italiano prepara un plan contra todos los "buenos jugadores del PSG", en el que el equipo juegue como "un bloque". "Tenemos que meter intensidad durante los 90 minutos y hacer un partido completo e inteligente. No tenemos que volvernos locos, Tenemos que ganar, no tenemos que hacer una goleada. Lo importante es tener vivo el partido y la intensidad", recalcó.

"No pienso en lo que temo, sino en lo que tenemos que hacer para sacar lo mejor de nosotros. En la previa del partido pienso lo que tenemos que hacer y no en lo que tenemos que evitar", añadió.

De esta manera, apuntó que jugarán "el partido que quiere la afición". "La presión arriba requiere una vigilancia defensiva que contra Mbappé y Neymar tiene que ser muy atenta. Mañana la aportación de la afición es muy importante", afirmó.

La principal amenaza del PSG, Kylian Mbappé, termino tocado el entrenamiento del martes, aunque Ancelotti cree que jugará. "He sido futbolista y espero que los jugadores no tengan lesiones. Mbappé puede jugar y lo vamos a preparar pensando en que va a jugar", señaló.

"La historia del Bernabéu dice que los grandes jugadores siempre han recibido aplausos, claro que entendería que eso sucediera con Mbappé. Al Bernabéu le gustan los grandes jugadores y también ver al Madrid ganar", explicó sobre el recibimiento al francés, pretendido por los blancos.

Ancelotti reconoció también que la derrota en la ida les dejó "tocados". "No fuimos capaces de jugar como habíamos planteado. Sufrimos la presión alta del PSG y no encontramos buenas oportunidades para atacar desde la salida de balón. El bloque bajo salió bien, porque solo encajamos un gol en el último minuto. Pero es importante hacerlo mejor con el balón. Vimos al mejor PSG en la ida, ojalá veamos al mejor Madrid mañana. El equipo ha podido descansar y hemos trabajado el aspecto físico estas semanas", expresó.

Finalmente, Ancelotti se mostró convencido de que la temporada "seguirá" tras la eliminatoria y "será con la Champions". "Tenemos el objetivo de seguir en esta competición y todos tenemos que perder lo mismo. Cada uno tiene su opinión sobre nuestra temporada. Hasta este momento ha sido la temporada del 'pero', yo estoy convencido que la temporada ha sido buena hasta ahora", concluyó.