Ancelotti: "Si un jugador quiere salir, hay que dejarle salir"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que si uno de sus jugadores le pide "salir" en el mercado de invierno, saldr√°, ya que "nunca" ha "forzado" a ning√ļn futbolista a quedarse en su equipo, y ha explicado que deben mejorar "el aspecto ofensivo" para el duelo de este s√°bado ante el Elche.

"Tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador. Yo nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado que se quede un jugador que quiere salir. Si quiere salir, tiene que salir, no hay duda en eso", declaró en rueda de prensa.

En otro orden de cosas, tras el empate sin goles ante Osasuna, se√Īal√≥ que deben "trabajar tambi√©n el aspecto ofensivo". "Es verdad que trabajas para crear oportunidades y las hemos tenido, aunque tenemos que finalizar mejor, lo que no significa solo meter mejores centros, sino posicionarse mejor, meter m√°s jugadores en el √°rea, moverse mejor...", analiz√≥.

Adem√°s, explic√≥ que el 4-3-3 "no es innegociable", "se puede cambiar", aunque est√° "convencido de que el sistema donde los jugadores se sienten m√°s c√≥modos". "Puede haber momentos en los partidos en los que un delantero m√°s puede ser √ļtil", indic√≥.

"Lo preparamos sabiendo que el aspecto f√≠sico no es el aspecto determinante, si no seguir con el compromiso que venimos demostrando en los √ļltimos partidos e intentar jugar bien y hacer las cosas bien desde un punto de vista t√©cnico y de estrategia", a√Īadi√≥.

Por otra parte, el preparador italiano no quiso hablar del descuento decretado por el colegiado Soto Grado el pasado mi√©rcoles ante los navarros, excesivamente corto en opini√≥n de los blancos. "No quiero entrar en este tema, ahora hay mucho l√≠o con el VAR, los penaltis, el tiempo a√Īadido... Creo que, en general, los finales de partido est√°n muy interrumpidos; no es un problema de los √°rbitros. Tenemos que arreglar esto, porque hay mucha interrupci√≥n en los finales y esto no es bueno para el espect√°culo", afirm√≥.

Además, mostró ciertas reticencias con el sistema de videoarbitraje, al que le reconoce mejorar como la identificación de los fueras de juego. "El VAR es un buen intento, ha arreglado cosas objetivas como el fuera de juego. Las cosas que no son objetivas, como las manos, son más complicadas. La polémica ya estaba antes del VAR", dijo.

"Hay algunas normas que son complicadas para mí. La del fuera de juego es complicada y no justa, pero aparte de esto, lo hemos arreglado. Lo otro es muy complicado. Es la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, que es una interpretación arbitral", prosiguió.

En otro orden de cosas, aseguró que Luka Modric no jugó ante Osasuna porque arrastraba "alguna molestia", y no cree que esté abusando de utilizar en exceso a Vinícius. "Vinícius está muy bien, es muy joven y se recupera mejor que otros. En el aspecto físico, el día que tenga problemas o que no mantenga el nivel de forma, irá al banquillo", manifestó.

Por √ļltimo, no quiso valorar la marcha de Ronald Koeman del FC Barcelona y habl√≥ de la posible incorporaci√≥n de Xavi Hern√°ndez al banquillo azulgrana. "Lo conozco muy bien como jugador y le deseo lo mejor como entrenador", finaliz√≥.