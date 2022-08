Ancelotti: "Tenemos un equipo serio y un vestuario sano"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró contento por ver de nuevo que tiene "un equipo serio" y "un vestuario sano" después de ganar la Supercopa de Europa este miércoles en la final ante el Eintracht (2-0).

"No necesitaba este partido para decir que tenemos un equipo serio, motivado, con ganas de seguir ganando. El partido ha sido más complicado de lo que se podía pensar, sobre todo la primera parte. Hemos buscado tener el balón entre líneas. Después del primer gol de Alaba el partido lo hemos controlado bien", dijo en rueda de prensa.

El preparador italiano quiso destacar adem√°s la solidez defensiva de su equipo y el buen ambiente en el vestuario. "Tengo que destacar que seguimos siendo muy s√≥lidos atr√°s, esto es muy bueno. Tres finales con la porter√≠a a cero es una se√Īal muy positiva", afirm√≥.

"S√≠, sin duda. Es un placer ver entrenar a estos jugadores. El ambiente es bueno, qu√≠mica entre todos. Los partidos, las victorias, ayudan a tener el equipo, el vestuario, sano, pero sobre todo la inteligencia de los jugadores", a√Īadi√≥.

Por otro lado, Ancelotti confes√≥ que su equipo ha mejorado mucho en un a√Īo, despu√©s de ganar la pasada campa√Īa Liga y Champions. "Hace un a√Īo nadie ten√≠a la seguridad de ver un equipo as√≠. El a√Īo pasado el equipo ha crecido mucho, ha mejorado. Es claro que se puede mejorar, pero en un a√Īo hemos dado muchos pasos adelante", dijo, antes de referirse a Benzema.

"Para nosotros sin duda es el jugador más importante y más eficaz del mundo en este momento. Fue muy importante para ganar la Champions, sin duda ahora mismo es el mejor", apuntó.

Adem√°s, el t√©cnico blanco fue preguntado por Casemiro y la llegada este a√Īo de Tchouameni. "No le he preguntado a Casemiro si le ha picado la llegada de Tchouameni. Yo creo que no, Casemiro sigue siendo el mismo. Estoy de acuerdo con su MVP. El partido no se ha complicado tanto sobre todo porque √©l ha vigilado las transiciones. Tchouameni va a aprender y mejorar mucho con Casmeiro", afirm√≥, reconociendo que este a√Īo "s√≠" va "a rotar m√°s".

"El primer gol ha sido rebote en el segundo palo. La pizarra era meter el bal√≥n al segundo palo, ellos ten√≠an un poco m√°s de debilidad. El rebote ha sido causal, lo importante es que Casemiro estaba ah√≠, la pizarra era que se quedara ah√≠", a√Īadi√≥.

Por otro lado, Ancelotti explic√≥ que la inc√≥gnita de esta temporada es c√≥mo estar√°n los jugadores despu√©s del Mundial que se disputa a finales de a√Īo. "Hasta el principio del Mundial no vamos a tener problema, tendremos que ver qu√© tal despu√©s del Mundial, esa es la duda esta temporada. La mayor√≠a de los jugadores estar√°n cansados y hay que seguir en el momento m√°s importante de la temporada", termin√≥.