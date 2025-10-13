Ancelotti vuelve a abrir la puerta de la selección de Brasil a Neymar

El entrenador de la selección de fútbol de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, mantuvo este lunes abiertas las puertas a Neymar, ausente del equipo nacional en los últimos dos años, al declararse convencido de que "puede jugar al máximo nivel".

"Cuando él esté bien, tiene calidad para jugar no solamente en la Seleção, sino en cualquier equipo del mundo", comentó Ancelotti en rueda de prensa en Tokio, donde Brasil enfrentará el martes a Japón en un amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Neymar sufre una lesión muscular y su retorno a las canchas con su club, el Santos, está previsto para noviembre.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el atacante de 33 años jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023.

Ya con la mira en el encuentro frente a Japón, Ancelotti dijo que espera ver en sus jugadores el "compromiso" demostrado en el amistoso del viernes pasado frente a Corea del Sur, en Seúl, saldado con un aplastante triunfo 5-0 de la Canarinha.

"Queremos jugar un fútbol bonito" y "fútbol bonito es la calidad individual que todo jugador de Brasil tiene y también el compromiso colectivo", subrayó.

En un plan para enfrentar a distintos estilos de juego antes del Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, el Scratch chocará en noviembre en Londres y París con rivales de África por confirmar.

"Es un momento en el que podemos experimentar", manifestó el exentrenador del Real Madrid.

"Tenemos que manejar dos cosas: armar un equipo que poco a poco va a estar más definido para la Copa del Mundo y dar lugar a futbolistas que queremos ver", agregó.

La meta es el hexacampeonato, aunque nunca una selección nacional ha podido ganar el Mundial con un director técnico extranjero.

"En la vida siempre hay una primera vez", avisó Ancelotti.

El mediocampista Bruno Guimarães, uno de los hombres de confianza del italiano desde que inició su ciclo en junio, espera que Brasil mantenga ante Japón la línea del duelo con Corea del Sur.

"Entendemos que el plantel (para el Mundial) no está definido, no está cerrado, y que el profesor quiere hacer pruebas", expresó. "Esperamos continuar por el buen camino".

Estêvão es duda por gripe.

El portero Hugo Souza, debutante como internacional, se perfila a la vez como principal novedad en la alineación.

