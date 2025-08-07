Andalucía destaca que la aceituna y el vino se verán "bastante afectados" por los aranceles de EEUU

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado que la entrada en vigor de los aranceles de un 15% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido para los productos procedentes de la Unión Europea repercutirá en productos como la aceituna verde, la negra, la aceituna de mesa o el vino, que "se van a ver bastante afectados" por la medida. Así lo ha indicado la consejera en declaraciones a los medios durante la firma del convenio del metal de Cádiz en Algeciras, donde ha asegurado que desde el Gobierno de Andalucía se intenta "propiciar la apertura de nuevos mercados" para que las empresas exportadoras andaluzas "no pierdan esos nichos de mercado que tienen ahora mismo en Estados Unidos".

Andalucía, según ha dicho, "exporta unos 3,084 millones de euros a Estados Unidos", de los cuales "más de 1000 millones de euros son del sector agroalimentario", por lo que ha señalado que hay que centrarse en ese sector para que "las pérdidas sobre todo en el vino y en la aceituna no sean tan graves". "Se está intentando cuantificar lo que va a implicar, pero desde luego sí va a tener una implicación importante", ha aseverado. A este respecto, ha indicado que las pérdidas en el aceite "parece que no va a ser tan dramático", señalando que "ha tenido unas oscilaciones de precio enormes, en casi 10 euros el litro" y que "esos aranceles no van a incidir sobre esa subida de precio" sobre todo porque el consumidor estadounidense "considera que el aceite de oliva lo tiene asociado a una mejora de salud y va a pagar ese arancel".

En ese contexto, ha defendido el pasado viaje de la administración andaluza a China, que ha permitido que la exportación de empresas andaluzas hayan aumentado "un 16%" tras el mismo, o el reciente viaje a Japón del presidente andaluz, Juanma Moreno, que "ha traído inversiones potentes para Andalucía". "Tenemos que hacer de comerciales también como gobierno del tejido productivo de Andalucía, y sobre todo tener ese enlace con las empresas, porque sobre todo el sector agroalimentario puede sufrir más que el resto de los sectores".

Andalucía perdería 9282 empleos, cifra que en términos relativos supondría una reducción del 0,26%, y el PBI se vería reducido en 0,23 puntos porcentuales, lo que se traduce en 509 millones de euros, como consecuencia de la aplicación de los aranceles, según la información que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, daba a conocer este pasado lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno.