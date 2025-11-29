Andalucía pretende impulsar su "cooperación cultural" con Iberoamérica y asentarse como destino turístico de Asia y EEUU

SEVILLA, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Junta de Andalucía se ha propuesto como objetivos a alcanzar en lo que queda de década, hasta el año 2030, "diseñar e implementar una estrategia de cooperación cultural" con Iberoamérica "a medio plazo", así como "poner en valor el rol" de la comunidad autónoma "como impulsor del diálogo, el desarrollo y la estabilidad en el Magreb y el norte de África", y "reforzar" su posición como "destino" para los turistas asiáticos y de Estados Unidos.

Así figura en el documento de la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea de la Junta de Andalucía para el periodo 2025-2030 aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A el pasado 19 de noviembre y consultado por Europa Press, que detalla un conjunto de "áreas de actuación prioritaria" para la acción exterior de la comunidad autónoma, comenzando por la Unión Europea, y que incluye también "otras regiones y mercados" como Iberoamérica, el Mediterráneo y Oriente Próximo, Asia y Pacífico, América del Norte y el África subsahariana.

En concreto, sobre Iberoamérica, el documento parte de la premisa de que Andalucía y esta zona del mundo "comparten un vínculo que trasciende el tiempo y las fronteras, una conexión forjada en la historia y alimentada por una rica herencia cultural", y de cara al lustro comprendido entre 2025 y 2030, la Junta plantea una serie de "propuestas e iniciativas concretas de actuación".

Así, la estrategia propone "impulsar la presencia del sector empresarial andaluz en Iberoamérica y el Caribe a través de iniciativas propias y de la participación activa en iniciativas nacionales, europeas y multilaterales relevantes, posicionando a Andalucía como 'partner' de inversiones y tecnológico de la región, de acuerdo con el artículo 157 del Estatuto de Autonomía".

De igual modo, la Junta se fija el objetivo hasta 2030 de "diseñar e implementar una estrategia de cooperación cultural con la región a medio plazo, con atención particular a la valorización y difusión del patrimonio lingüístico, histórico y cultural común", así como "impulsar activamente la participación de las Casas de Andalucía en la vida social y cultural de los países iberoamericanos, mediante el apoyo institucional, la diplomacia pública y recursos financieros".

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE PRÓXIMO

Sobre el área del Mediterráneo y Oriente Próximo, la Estrategia de Acción Exterior aprobada por la Junta sostiene que Andalucía y esta región "comparten un vínculo forjado a lo largo de siglos de intercambio cultural, comercial y humano", y parte de la premisa de que "el futuro de la relación entre Andalucía y la región mediterránea pasa por la creación de una alianza más fuerte en torno a la economía verde, la digitalización y la sostenibilidad".

De cara al periodo 2025-2030, la Junta se propone "impulsar el rol del sector privado y publico andaluz como un 'partner' científico, tecnológico o de inversiones en la transición verde, la adaptación y la mitigación al cambio climático de la cuenca mediterránea, incluido el Magreb y norte de África".

También, "poner en valor el rol de Andalucía como impulsor del diálogo, el desarrollo y la estabilidad en el Magreb y el norte de África, en colaboración con las instituciones españolas, europeas y los diversos foros regionales pertinentes", y "dar visibilidad al patrimonio andalusí compartido entre Andalucía y el Magreb mediante el diseño e implementación de proyectos e iniciativas de recuperación y rehabilitación del mismo".

Otra de las regiones del mundo en las que se fija este documento es la de Asia y Pacífico, de la que se indica que Andalucía tiene "conexión" con ella desde "la época de Al-Ándalus, cuando el conocimiento asiático en astronomía, matemáticas y medicina llegó a la región a través de los califatos árabes y la Ruta de la Seda".

En la actualidad, "se exportan desde Andalucía aceite de oliva y productos agroalimentarios a mercados como China, Japón y Corea del Sur, mientras el Puerto de Algeciras actúa como nodo clave de la Ruta Marítima de la Seda", abunda el documento, que sostiene que "la relación entre Andalucía y Asia se proyecta hacia el futuro con una apuesta por la cooperación económica, educativa y cultural".

ASIA Y PACÍFICO

Como "propuestas e iniciativas concretas de actuación para el periodo 2025-2030", en lo relativo al área Asia y Pacífico, la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea de la Junta de Andalucía plantea "fomentar el acceso del tejido empresarial andaluz a los principales mercados asiáticos mediante un plan de medio plazo, con foco en sectores de valor añadido y el segmento de consumidores de alto poder adquisitivo".

La Junta también se fija el objetivo para este lustro de "reforzar la posición de Andalucía como destino para los turistas asiáticos mediante el diseño y ejecución de acciones de comunicación y sensibilización", poniendo "especial atención al potencial de Andalucía como destino sostenible, cultural y educativo".

Otro propósito del Gobierno andaluz es "visibilizar de forma activa el papel de Andalucía como centro de aprendizaje y difusión del español y la cultura española en Asia, en colaboración con las universidades de la región".

La estrategia diseñada por la Junta también señala la relación existente entre Andalucía y América del Norte, que "tiene raíces históricas que datan de los primeros contactos entre Europa y el Nuevo Mundo", y al respecto de este área del mundo el documento plantea como propuesta para el periodo 2025-2030 "diseñar e implementar un plan de evaluación de riesgos dirigido a mitigar riesgos comerciales e impulsar activamente el acceso del tejido empresarial andaluz al mercado estadounidense, así como la identificación y captación de oportunidades de financiación para empresas y 'start-ups' andaluzas, especialmente en los sectores energético, 'clean-tech' y tecnológico".

Fomentar el papel de Andalucía como "destino sostenible, cultural y educativo" para los turistas de Estados Unidos, "con especial atención al legado histórico compartido", es otra de las propuestas de la Junta para el marco 2025-2030, junto a la de "impulsar un plan de identificación y activación de una red de personal experto andaluz en universidades y centros de investigación de referencia en Estados Unidos, con el objetivo de reforzar su colaboración con el tejido empresarial y público andaluz, así como visibilizar la contribución del talento andaluz a la solución de desafíos globales".

ÁFRICA

Finalmente, en relación al área del África subsahariana, el documento comienza subrayando que "la conexión entre Andalucía y África tiene raíces históricas profundas, que se remontan a la época de Al-Ándalus, cuando el intercambio cultural, científico y comercial entre ambas regiones floreció gracias a la proximidad geográfica y las rutas marítimas".

Desde la premisa de que "la relación entre Andalucía y África se presenta como una alianza estratégica de gran potencial para ambas regiones", la Junta plantea para el periodo 2025-2030 el objetivo de "impulsar el papel de Andalucía, su tejido productivo y su infraestructura --puerto de Algeciras, gasoductos--, como actores estratégicos en la seguridad energética y de suministro en España y la Unión Europea".

Otra propuesta de la Junta para este lustro es "posicionar a Andalucía como aliado en la transición energética y verde en el continente africano, particularmente en el sector agroalimentario, así como en la gestión de los recursos hídricos, la desertificación, la protección de la biodiversidad y la adaptación y la mitigación ante el cambio climático".

Y, finalmente, la estrategia andaluza pasa por posicionar la región como "donante de recursos y colaborador técnico en la cooperación al desarrollo" del África subsahariana.