Andalucía registra cerca de 500 incidencias por el temporal que deja un fallecido y dos desaparecidos

SEVILLA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 474 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, cuyo grueso se ha concentrado en la provincia de Málaga con un total de 343 avisos, y que deja por el momento un fallecido y dos personas desaparecidas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Desde las doce del mediodía del sábado, y hasta las 18,30 horas de esta jornada, el servicio de emergencias ha atendido un total de 474 incidencias en toda Andalucía, produciéndose la mayoría de ellos en Málaga y, a medida que la tormenta se desplazaba al este, aumentaban el número de incidentes gestionados en Granada (58) y Almería (48).

Lo más destacado ha sido el hallazgo del cuerpo sin vida de uno de los dos varones de 53 y 54 años desaparecidos en Alhaurín el Grande (Málaga) desde la noche del sábado.

La furgoneta que conducían ha sido localizada vacía y con graves daños. En estos momentos, prosigue la búsqueda del segundo de los desaparecidos en un dispositivo de búsqueda coordinado por Guardia Civil en el que participan, entre otros, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Nacional y Local.

También un amplio operativo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde esta mañana a un motorista que ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada).

Según ha detallado la sala coordinadora, el hombre trataba de atravesar con su motocicleta un arroyo en una zona conocida como la Sierra de Parapanda, cuando la fuerza del agua lo ha arrastrado corriente abajo, según las indicaciones del amigo con el que se encontraba y que dio la voz de aviso al Teléfono de Emergencias 112.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones del 112 en caso de avisos adversos y apunta que cruzar por zonas anegadas o transitar por lugares próximos a cauces de los ríos supone un riesgo extraordinario e inasumible, al igual que los desplazamientos innecesarios.

La EMA subraya también que es importante recordar que los avisos naranjas o rojos suponen una alteración de la normalidad y son un peligro muy real para las vidas que exige que se tomen muy en serio las recomendaciones de autoprotección para salvaguardar la vida.

Cabe recordar que el año pasado fallecieron tres personas en circunstancias muy parecidas en zonas anegadas y próximas a cauces.

MÁLAGA, GRANADA Y ALMERÍA, PROVINCIAS MÁS AFECTADAS

Málaga ha sido la provincia donde con más fuerza se han sentido los efectos del temporal, llegando a registrar un total de 343 incidencias. A lo largo de la jornada de este domingo, los esfuerzos se han centrado en las labores de acondicionamiento de calles, calzadas y acumulación de lodos, con la participación entre otros de EMA Infoca. En la provincia de Granada se han asistido casi sesenta avisos, muchos de ellos en el entorno de Motril, pero también en otros municipios como Aldeire, Almuñecar, Armilla, Granada, Guadix, Gualchos, Güegar Sierra, Huétor Vega, Íllora, Las Gabias, Los Guajares, Monachil, Nevada, Orgiva, Peligros, Pinos Puente, Rubite, Santa Fe, Torrenueva, Trevelez y Valderubio.

Las asistencias reportadas han estado relacionadas con anegaciones en calles y viviendas, cortes de carreteras por nieve y barro, coches atrapados en carretera por nieve y caídas de árboles y piedras. Así, en cuanto a las incidencias en vías de comunicación, la A-4030 en Güejar Sierra ha estado cortada por la acumulación de nieve, que ya ha sido retirada. En la A-337 se han quedado atascados al menos 20 vehículos a la altura de Aledeire, por lo que la vía ha sido cortada totalmente entre los puntos kilométricos 11 y 41.

En la provincia de Almería se ha asistido medio centenar de avisos, relacionados con ramblas desbordadas, desprendimientos, vehículos atascados por la nieve, asfalto en mal estado, agua, hielo y nieve en calzadas, anegaciones en viviendas y problemas de alcantarillado. Los bomberos del Levante Almeriense han rescatado a una persona atrapada en el interior de su vehículo en la localidad de Pulpí.

Minutos antes de las 13,00 horas alertaron de una persona atrapada dentro de un vehículo y que estaba empezando a entrar agua en el interior por el desbordamiento de un bancal; fue socorrida por los bomberos. Se han registrado desprendimientos en la AL-7107 en Vera y en Cuevas de Almanzora; también en la AL-8105 en Cuevas, que ya ha sido abierta con restricciones. En el apartado de carreteras, destacar también el corte de la CO-4207 en entre Jarata y La Zarza en ambos sentidos, en la provincia cordobesa.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó en la tarde de este pasado sábado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, ante las previsiones meteorológicas y las incidencias registradas en algunos puntos. Cabe recordar que el plan se encontraba ya en fase de preemergencia, desde el pasado jueves día 24.

La fase de emergencia se refiere a aquellas situaciones que implican daños por los que son puestas en práctica medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas y los bienes, que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o apoyos puntuales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, un total de 36 municipios Andaluces han activado sus planes territoriales de emergencias de protección civil de ámbito local (PTEL), 23 en Málaga, once en Granada y dos en la provincia de Almería; que se han ido activando conforme concluían los avisos meteorológicos y la situación se normalizaba. Avisos adversos en Andalucía la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de desactivar el aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de Valle del Almanzora, Los Vélez en Almería, y por tanto, a esta hora ya no hay activo ningún aviso por fenómenos meteorológicos adversos en la región. Pese a todo, para este lunes está previsto el aviso amarillo peligro por lluvias en el levante almeriense desde las 08,00 hasta las 17,59 horas.