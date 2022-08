Ander Herrera: "Ha sido más largo de lo esperado y por momentos un poco desesperante"

El jugador del Athletic Club Ander Herrera confesó en su presentación que temió por su futuro como rojiblanco, reconociendo que la negociación con el proceso de negociación de su llegada fue "un poco desesperante por la espera", y afirmó que el "cariño y el respeto" se lo deberá ganar "con el día a día".

"Ha sido más largo de lo esperado y por momentos un poco desesperante por la espera. Más o menos esto empezó hace tres semanas, afortunadamente estoy aquí. Estoy súper agradecido. Tengo unas ganas locas de empezar, lo he imaginado muchas veces durante estas semanas", relató el centrocampista durante la rueda de prensa de presentación como nuevo jugador del club vasco.

El conjunto rojiblanco anunció el regreso de Herrera este sábado, iniciando una segunda etapa en el Athletic ocho años después de su marcha, cuando fue traspasado al Manchester United por 36 millones de euros. En sus tres campañas como jugador del Athletic disputó un total de 128 partidos y logró 11 goles, además de proclamarse subcampeón de la Europa League y de la Copa del Rey en la 2011-12.

Ahora, tal y como confirmó el presidente de la entidad, Jon Uriarte, ante los medios, vuelve en calidad de cedido durante un año y con una opción de compra "unilateral" y sin coste de traspaso. "Nuestro objetivo es que Ander esté al menos dos años con nosotros. No habrá ningún pago por el futuro traspaso", informó el dirigente.

Durante la comparecencia, el mediocentro admitió que la situación vivida este verano, entrenando en un grupo aparte y fuera de los planes del PSG para este curso, "ha sido una diferente" dentro de su carrera. "Por mi forma de comportarme con cada staff, me sorprendió, porque siempre he interpuesto los intereses del club a los personales, las cosas se pueden hacer de otra manera", criticó al club parisino.

Sin embargo, insistió en que el recuerdo que tendrá del PSG será "de un club elegante", que le ha tratado "genial estos años". "Salgo más fortalecido de una situación así. Esta experiencia me ha hecho mejor como futbolista y persona, no guardo rencor a nadie", añadió.

"No ha sido una operación fácil, intentaré borrar los momentos de incertidumbre y me centro en lo que viene por delante que es súper ilusionante", aseveró.

El jugador explicó también cómo ha sido su preparación estos meses. "He intentado entrenarme siempre pensando en que esto podía llegar. Me he entrenado a tope, mi idea es llegar y estar a disposición del entrenador. Durante este tiempo que he entrenado sin competir, he intentado hacerlo de la mejor manera para estar a tope, cumpliendo los datos de competición", afirmó, antes de manifestar que tanto él como Ernesto Valverde tenían "ganas de trabajar juntos".

Ahora Herrera llega en una etapa "de mayor madurez y experiencia" de su carrera, confirmando que aspira "a poner al servicio del equipo y del club" sus cualidades. Además, admitió que el factor humano también ha tenido un peso importante para cerrar esta operación. "Desde que me fui del Athletic siempre me habéis escuchado decir lo especial que es este club, el Athletic no se va de ti, es un club que marca y deja poso, y es complicado de igualar en otros lugares", expresó.

"Ha habido otras opciones pero había pocos lugares que me hicieran tanta ilusión. Esta segunda etapa demuestra que mucha gente está satisfecha con lo que hice aquí. El cariño y el respeto me lo tengo que ganar en el día a día", zanjó.