Andoni Iraola: "Ha sido de los partidos que más lejos hemos estado de nuestro nivel"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, reconoci√≥ que el Atl√©tico de Madrid fue mejor y se√Īal√≥ la falta de "ritmo de juego" y confianza con el bal√≥n para ofrecer una versi√≥n m√°s reconocible en la derrota (2-0) en el Wanda Metropolitano.

"Las conclusiones son sencillas, no hemos estado al nivel, nada bien de inicio sobre todo, hemos perdido muchos balones. No hemos tenido nuestro ritmo de juego. Con balón no hemos estado nada bien y ellos han sido mejores. Ha sido de los partidos que más lejos de nuestro nivel hemos estado esta temporada", dijo.

El técnico de los vallecano apuntó también que no era un partido fácil por las complicaciones del coronavirus de cara a esta jornada 19 de LaLiga Santander. "Han jugado jugadores sin entrenamiento y me preocupa las consecuencias, espero que no vaya más allá del partido que hemos perdido", apuntó por los cambios que tuvo que hacer.

"A nivel de puntos y juego estamos muy contentos, hoy es el primer partido que dir√≠amos 'no es el Rayo que queremos ser'. Hemos hecho una primera vuelta de 30 puntos pero no hemos conseguido nuestro objetivo. Tenemos un calendario exigente ahora. Tenemos que coger el ritmo nuestro de competici√≥n", a√Īadi√≥.

"Siempre te estás jugando cosas, cuando más se acerca el final parece que son más importantes los partidos, nosotros tenemos que dar nuestro nivel. Jugar a un ritmo más alto, jugar con confianza con el balón, mejorar los inicios", terminó.