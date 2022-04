Andoni Iraola: "Parece que está encarrilada la salvación, esas son las palabras mágicas"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, confesó que sacar algo positivo del Camp Nou este domingo será aún más complicado porque los catalanes perdieron esta semana ante el Cádiz en casa, pero tratarán de poner sus armas en busca del objetivo de la salvación, la cual, aunque esté encarrilada, no está hecha.

"Creo que la idea de Xavi ha sido reafirmarse en el Barça que conocemos. El equipo está jugando con juego posicional, equipo dominador, mucha presión tras pérdida, sometiendo mucho a los rivales y los resultados están siendo mejores", dijo este sábado en rueda de prensa, previa al duelo ante el Barça aplazado de la jornada 21 de LaLiga Santander.

El técnico del Rayo destacó la progresión del Barça y los cambios, además de entrenador, de jugadores. "Vinieron con un déficit de puntos y más o menos, punto arriba punto abajo, han seguido el ritmo de puntuación del Real Madrid, que parece que va a ser el campeón, pero han igualado el nivel de puntos y en el último partido fueron bastante superiores", afirmó.

"Aubameyang les está dando muchísimo al espacio. Han recuperado a Dembelé, Adama y Ferrán por bandas, ahora tienen mucho desequilibrio. Seguro que les cogemos en un estado de forma mejor que en Vallecas. Juegas fuera y el Camp Nou siempre es difícil. Es un campo grande, y ellos se encuentran cómodos, pero nosotros tenemos que mirar nuestras opciones y hacer el mejor partido que podamos para intentar apurar las opciones que tengamos", añadió.

Iraola fue preguntado por la posibilidad de volver a sorprender al Barça, como en el 1-0 en Vallecas. "Es quizá más difícil porque perdieron el otro día con el Cádiz, similar a lo que para ellos puede ser el de mañana. Se llevaron un susto a pesar de tener muchas ocasiones. No tuvieron acierto y el portero del Cádiz estuvo muy bien. Seguro que después de llevarte ese palo el partido siguiente vienes más concienciado y eso es lo que esperamos mañana", dijo.

Además, el entrenador de los de Vallecas no desveló si Radamel Falcao tendrá minutos, con la duda también de Saveljich, y no quiso hablar de su renovación. "Parece que está encarrilada la salvación, esas son las palabras mágicas. Lo que tenemos que hacer es sellarla y conseguirla, en eso estamos todos centrados. Creo que ahí no hay duda y es todo lo que nos ocupa al club, a mí y a los jugadores", apuntó sobre su futuro.

"Tienes que hacer lo tuyo, al final el Camp Nou está un poco en ser fieles a lo que somos: valientes, apretar muy arriba a expensas de que te puedan encontrar espacios o jugar protegido, en bloque bajo. Al final habrá momentos para todo. No solemos cambiar demasiado, pero es verdad que el Barça te obliga en ciertos momentos a jugar el partido que tú no quieres y nosotros tenemos que estar juntos y fuertes", terminó.