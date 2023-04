Andoni Iraola: "Tenemos que equivocarnos muy poco, es el Atlético y está en racha"

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, confesó que tendrán que "equivocarse poco" este domingo ante el Atlético de Madrid si quieren sacar un resultado positivo ante un rival "en racha" y de mucha calidad, con el objetivo de sumar los 40 puntos, acercar la salvación, por primera vez a tiro esta campaña.

"Es un equipo con una identidad muy clara, está jugando muy bien últimamente, todos los jugadores lo dan todo, en el mejor momento de forma de la temporada. Han ganado casi todos los últimos partidos y jugando bien. Tenemos que equivocarnos muy poco. Tienen jugadores de mucha calidad", dijo en rueda de prensa.

"El estado de forma es muy alto. He visto muy buen a Griezmann, Llorente, Morata, Carrasco. Son duelos complicados para todos. Es el Atlético de Madrid, van terceros y con tendencia de acercarse al segundo, y vienen en una racha muy buena", añadió.

El técnico de los de Vallecas elogió así a su rival, un Atlético que llega al derbi tras 11 jornadas sin perder. "Me parece increíble lo que está consiguiendo el 'Cholo'. Sufrimos un desgaste muy grande. Conseguir lo que ha conseguido el 'Cholo' solo se entiende por los resultados que ha conseguido", apuntó.

Por otro lado, Iraola se mostró de acuerdo con la reflexión de Simeone sobre el mayor ritmo de juego en la Premier. "No es una visión, es la realidad. El ritmo es mayor, si le preguntas a los árbitros dirán que es culpa de los jugadores, que protestan todo. El ritmo de juego tiene que ser alto de cara al espectáculo. Mañana nos pita un árbitro de nivel (De Burgos Bengoetxea) que su tendencia es no pitar muchas faltas y va más en esa línea", afirmó.

Por otro lado, el técnico vasco fue preguntado por la sequía de goles de Raúl de Tomás y Falcao. "Los delanteros quieren hacer goles. Les pedimos más cosas. Tenemos que seguir insistiendo. El Atlético concede muy poco pero sería una oportunidad buena. Ponernos por delante sería un plus importante. Nos beneficiaría mucho, lo difícil es conseguirlo", apuntó.

Además, Iraola fue preguntado por su renovación, ante la posibilidad de alcanzar los 40 puntos que, pese a ser un objetivo marcado, aún no son definitivos para la salvación. "Va a estar caro, es el primer partido que tenemos la opción de llegar a esos 40 puntos, pero todavía no estamos ahí y este año puede que no sea suficiente", explicó.

"El equipo a nivel de bajas estamos todos disponibles, todos preparados. El tema del penalti contra el Valencia te cabreas pero no le hemos dado vueltas. Hemos visto dónde estuvimos cómodos e intentar repetirlo", añadió, dando por normal que el Atlético marque tanto con jugadores de banquillo porque "también son muy buenos".

Europa Press