"Andor" regresa a Disney+ y lleva a "Star Wars" a nuevos y rebeldes territorios

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — "Andor" regresa para su segunda temporada en Disney+ con un estreno de tres episodios el martes y con el peso de la galaxia de "Star Wars" aparentemente sobre sus hombros.

Pero el creador Tony Gilroy dice que él y sus colaboradores sintieron poca presión por parte de Disney y Lucasfilm mientras buscaban contar la historia de un creciente resentimiento revolucionario contra el Imperio Galáctico y el nacimiento de la Alianza Rebelde, que conduce a los eventos de la película de 2016 que él escribió, "Rogue One".

"No recibimos notas creativas sobre esta serie", dijo Gilroy, cuyo extenso currículum como guionista también incluye cuatro películas de la franquicia "Bourne" y la nominada al Oscar en 2007 "Michael Clayton", que también dirigió. Gilroy dijo a The Associated Press que "nunca había tenido tanta libertad antes, incluso en películas con corte final en las que trabajé. La amplitud fue asombrosa".

La próxima temporada, cuya producción se retrasó por las huelgas de Hollywood en 2023, llega con grandes expectativas de los fans que se han sentido decepcionados con otras ofertas recientes de televisión de "Star Wars", sin nuevas películas lanzadas en la franquicia en seis años.

Revolución a través de los ojos de personas comunes

Los nuevos episodios trazan cómo la chispa encendida en Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, en la primera temporada de 2022 se extiende por la galaxia. Y lo hacen con personajes y arcos que rara vez se encuentran en este ámbito antes.

"Esta segunda temporada trata sobre todas las capas, y el clima social y político que necesita suceder para que estalle una revolución, para que exista una rebelión", dijo Luna a la AP. "El universo de 'Star Wars' nunca se detuvo a contar la historia de estas personas comunes que se vuelven cruciales para la historia que conocemos".

Gilroy se inspiró en una amplia gama de fuentes históricas y ficticias.

"¿Quién va a tener otra oportunidad de hacer otras 1.500 páginas sobre revolución, con tanto dinero y tanto músculo, y todo lo demás?", dijo.

Alcance épico, conversaciones privadas

Pero por épica que sea la historia, sus momentos más esenciales están marcados por conversaciones íntimas, uno a uno.

"Empiezo pequeño", dijo Gilroy. "Trabajo cucharadita a cucharadita".

Eso incluye una escena de apertura de temporada que comienza con Cassian dando a una joven mecánica imperial el valor para ayudarlo en un gran atraco. Él le vende los sentimientos extáticos de destino que la rebelión puede traer.

"Es bastante hermoso e idealista también, como debe ser una revolución. Es un gran recordatorio de lo romántica que es la idea de la revolución", dijo Luna.

Los miembros del elenco dicen que puede sentirse revolucionario trabajar para Gilroy, quien les transmite la misma libertad que Disney le da a él. Nunca se les mantiene en la oscuridad con el tipo de racionamiento de guiones y secretos que son la norma en las grandes franquicias.

"Él no cree en retener información como poder", dijo Adria Arjona, quien interpreta a la compañera de Andor, Bix Caleen. "Antes de leer el episodio uno, ya sabía el final. Es algo inaudito".

El arco de su personaje en particular trae elementos del mundo real, incluyendo la adicción e incluso formas más oscuras de trauma, a diferencia de cualquier cosa que "Star Wars" haya mostrado antes.

Ampliar el canon de “Star Wars”

Gilroy dijo que no tuvo que luchar por el canon de la galaxia en absoluto. Tuvo que acostumbrarse a ciertos elementos cuando trabajó por primera vez dentro de la franquicia: sin papel, sin puertas con bisagras, sin cuchillos, por ejemplo. Pero no necesariamente se considera sagrado.

"He visto el canon estirarse tanto", dijo. "Era realmente estricto en 'Rogue'. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces".

La dirección general de la serie se determinó básicamente cuando comenzaron a trabajar en ella hace cinco años.

"Yo sé lo que estoy haciendo con Cassian", dijo Gilroy. "Sé que el primer año es la creación de un revolucionario y el camino a Damasco, ese es el primer año, sé que estoy conduciendo a Rogue, sé dónde va a terminar".

Otros elementos, como la ruta que Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) toma de senadora respetable a líder de la rebelión, no estaban predeterminados. Fueron descubiertos en la escritura y en las actuaciones.

Su camino a principios de temporada incluye una ceremonia de boda llena de rituales, y bailes, nuevos para "Star Wars" que Gilroy inventó de la nada. Dijo que uno de los placeres de poder hacer algo tan grande y extenso es que ha podido usar casi todos los pensamientos de escritura que ha tenido.

"Todo lo que hice durante cinco años fue simplemente llevar mi imaginación al máximo", dijo Gilroy.

De vuelta tras la temporada uno y “Rogue One”

Mothma es uno de los personajes de "Rogue One" que apareció en la primera temporada y regresa para la segunda, junto con el radical rebelde Saw Gerrera de Forest Whittaker, quien esta temporada da un escalofriante llamado a las armas que se insinúa en el tráiler: "La revolución", predica a un subordinado, "¡no es para los cuerdos!"

La segunda temporada también ve la aparición de personajes de "Rogue One" por primera vez en la serie de televisión, incluyendo al compañero droide de Andor, K-250, interpretado por Alan Tudyk, y al constructor de la Estrella de la Muerte, Orson Krennic, interpretado por Ben Mendelsohn.

Luna disfrutó especialmente el regreso de Tudyk y su robot que habla sin filtro.

"Me divertí mucho jugando con él, y tenerlo de vuelta significa mucho", dijo.

Los tres episodios que se lanzan el martes se combinan para formar lo que es básicamente una película de dos horas y media, con Cassian atrapado entre facciones rebeldes rivales, Bix viviendo en una comunidad agrícola en medio de una represión imperial, y Mon Mothma teniendo que desempeñar el papel de matriarca patricia en la boda de su hija, antes de que los tres sean llevados en nuevas direcciones.

Toda la serie ha sido planificada en ese tipo de grupos.

"Realmente pensamos que hicimos ocho películas en cinco años", dijo Gilroy.