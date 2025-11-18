LA NACION

Andorra simplifica los trámites para acceder al régimen de trabajadores fronterizos y temporeros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Andorra ha modificado el reglamento del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes Fiscales (IRNR) para simplificar los trámites de acceso al régimen especial de trabajadores fronterizos y temporeros.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado este martes, el cambio da respuesta a una petición del sector empresarial y da continuidad al proceso de simplificación y digitalización de los trámites tributarios que se deben realizar en el departamento de Tributos y Fronteras.

La modificación del reglamento incorpora la posibilidad de que los empresarios puedan presentar, por cuenta de sus trabajadores y de forma telemática, las solicitudes para acogerse al régimen especial de trabajadores fronterizos y temporeros.

Se permite optimizar los recursos, tanto de la administración como de entidades privadas, y reducir las colas que se producen al inicio de la temporada de invierno en el servicio de atención al público del departamento de Tributos y Fronteras.

TRIBUTAR

Dicho régimen especial permite que los trabajadores no residentes fiscales contratados por empresas residentes o establecidas en el Principado sujetas totalmente al régimen de la CASS puedan tributar de acuerdo con las normas generales del IRPF.

Esto significa que pueden aplicar las mismas deducciones (CASS y 3%), el mínimo personal exento situado en 24.000 euros y la bonificación de la cuota de tributación.

El Gobierno estima que se podrán beneficiar de dicha simplificación cerca de 5.000 trabajadores temporeros o las empresas que los contraten.

