Andra Day habla sobre su nuevo álbum y la recuperación tras lesionarse la voz

Los ángeles (ap) — andra day ganó reconocimiento como actriz después de su papel protagónico en una película biográfica de billie holiday en 2021, pero la conmovedora cantante casi pierde la fuerza de su poderosa voz durante el proceso.

Day se lesionó las cuerdas vocales después de fumar cigarrillos como parte de su papel en la película de Lee Daniels “The United States vs. Billie Holiday”. Le tomó algún tiempo recuperarse después de experimentar una hemorragia en las cuerdas vocales, pero ahora la cantante suena en forma con su último álbum “Cassandra”, que se lanzó a principios de este mes.

“Cassandra”, que es el nombre verdadero de Day, es su primer álbum en nueve años desde su debut en 2015 “Cheers to the Fall”, que obtuvo una nominación al Grammy junto con el destacado sencillo “Rise Up”. En su nuevo álbum, explora las complejidades de sus relaciones pasadas y su camino espiritual con Dios.

Day ha estado en un viaje para recuperar la confianza en su voz desde la película “Holiday”, que le ayudó a ganar un Grammy y un Globo de Oro por su trabajo actoral y musical. Ha estado entrenando su voz a través de sesiones de estudio y en algunos escenarios grandes, incluidas varias actuaciones durante la semana de los Grammy y previo al Super Bowl, donde interpretó “Lift Every Voice and Sing” a principios de este año.

En una entrevista reciente, Day habló con The Associated Press sobre su álbum, cómo su fe le ayudó a superar el desamor y su deseo de interpretar a una villana.

Las respuestas han sido ligeramente editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Qué tan importante fue para ti acercarte a tu fe en “Cassandra”?

DAY: La fe es toda mi base. Es lo que soy. Si alguien me pidiera que resumiera mi identidad, yo diría: “Soy una seguidora de Cristo. Soy una hija de Dios”. Importa cómo te presentas. Nadie es perfecto. Al hacer este álbum, quería que la gente experimentara los errores que cometí. No quieres quedarte en ese lugar. Quieres crecer a partir de ello. No importaban los errores que se cometieran, o que no me desempeñara bien, era algo muy amado.

AP: ¿Cómo te ha ayudado la fe a superar las rupturas?

DAY: En esta temporada se me recuerda intensamente que soy amada. Siento que soy difícil de amar. Siento que cuando la gente me conoce, se sentirán como: “Oh, Dios, ella realmente no es tan genial o interesante”. He lidiado mucho con ese tipo de síndrome del impostor. Es amor lo que realmente necesito. Hay un pasaje de las Escrituras que habla de que los planes de Dios no son hacerte daño. Están ahí para darte esperanza y un futuro. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí. Es súper desgarrador para mí porque amo mucho, lo que descubrí recientemente. Pero al mismo tiempo, es un recordatorio de que el plan de Dios para mí no es sólo para mí en esta relación romántica. Eso puede ser parte de ello. Eso es increíble. Pero es algo holístico para la vida de todos. Sus planes para mí son buenos. El amor y los planes de Dios para mí, eso es lo que realmente me ayuda eventualmente.

AP: ¿Qué tan dañadas estaban sus cuerdas vocales?

DAY: Hubo algo de hemorragia. Se podían ver vasos sanguíneos inflamados. Tengo uno que está un poco mal en este momento, pero no ha sangrado por completo, lo cual es genial. Esa ha sido mi salvación. Está sólo más seca, hay hemorragia, más daño y ruptura.

AP: ¿Te arrepientes de haber fumado cigarrillos para el papel de Billie Holiday?

DAY: Me hizo cuestionarme si fue la decisión correcta. Estaba realmente desesperada. Era mi primer papel. Pero definitivamente tuvo... impacto. Dejé a Billie sintiéndome más segura, debido a quién era y cómo caminaba en la habitación y lidiaba con sus propios problemas de confianza. Mi voz como cantante, he estado lidiando fuertemente con la confianza en mí misma durante el último año o dos. Es realmente difícil cuando sabes que tu voz es de una manera, y de repente, dices: “Oh, Dios mío, no puedo alcanzar esas (notas) o estoy luchando por alcanzar esas (notas). Tienes que encontrar la manera de cantar de nuevo. Es completamente nuevo. Definitivamente desgastó mi confianza en mí misma. A penas recién las cosas parecen estar comenzando a recuperarse.

AP: ¿Era necesario que fumaras para el papel?

DAY: No tuve que fumar por Billie. Me gusta dar un extra. Me pareció uno de esos papeles en los que necesitas dedicación.

AP: ¿Tu voz se ha sentido a la altura de tu nivel últimamente?

DAY: Hicimos (el Festival de Jazz) Blue Note en Nueva York. Dios era tan grande. Agotamos las entradas dos noches. Fue increíble. Hubo momentos en el show en los que pensé que no era mi propia voz. Pude llegar a ciertas notas e ir a ciertos lugares. Últimamente, me ha dado más confianza. Solo necesito volver a subirme al caballo, seguir haciendo esto de nuevo y fortalecer los músculos como cualquier otra cosa.

AP: ¿Cuáles son tus próximos planes en cuanto a tu carrera?

DAY: Quiero actuar más. También quiero hacer más música. Quiero juntar más música, de manera más consistente. Me tomaré otro descanso en algún momento, pero no pasarán otros nueve años. Tengo muchas ganas de hacer EPs con artistas que me gustan. Basta con soltar un montón de EPs. Todo tipo de géneros. Todo tipo de estilos. Quiero apoyar a otros productores que trabajaron en este álbum.

AP: ¿Algún papel en particular que quieras desempeñar?

DAY: Me gustan las cosas futuristas de ciencia ficción. Me gusta interpretar a algún tipo de heroína guerrera. Los biopics (películas biográficas) también. Hay tres roles en los que estoy muy centrada. Me encantaría interpretar a la versión original de Poison Ivy (Hiedra Venenosa). Definitivamente, me encantaría interpretar a Eartha Kitt y Angela Davis. Esos son los papeles de mis sueños.

AP: Sería interesante verte interpretar a un villano como Poison Ivy. ¿Por qué ella?

DAY: Aquí está la parte divertida de interpretar a una chica mala. Ella sólo es mala contigo. Sólo es mala para el público. Para mí, como actriz, no estoy interpretando a una chica mala. Nunca estoy interpretando a un personaje malvado. Eso es lo que aprendí de Tasha Smith y Lee (Daniels). Para que realmente te desempeñes bien o seas convincente, todo en tu cabeza tiene que estar justificado. Cada movimiento que hago. Cada cosa tiene una razón. Pasión violenta. ¿Cómo no funciono así en la vida real, porque he justificado cada cosa terrible que he hecho y dicho? No estoy mirando a Poison Ivy como “Sí, estoy interpretando a una villana”. Y yo digo: “Dios mío, ella es una increíble salvadora de las plantas. Tiene que matar a toda esta gente, porque miren a estos imbéciles del medio ambiente”. Esa es la diferencia.

