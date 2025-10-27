Andreas Kaufer será el próximo director general del Observatorio Europeo Austral (ESO)

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El Consejo del Observatorio Europeo Austral (ESO) ha nombrado a Andreas Kaufer nuevo Director General de la organización. Kaufer, actual Director de Operaciones de ESO, sucederá a Xavier Barcons, quien permanecerá como Director General hasta finales de agosto de 2026.

“Nos complace enormemente que Andreas Kaufer haya aceptado el cargo de próximo Director General de ESO. Con más de 17 años al frente de las operaciones de ESO, es la persona ideal para liderar la organización en los próximos años, que verán la finalización del Extremely Large Telescope (ELT) de ESO y la búsqueda del próximo programa innovador de ESO”, ha afirmado el presidente del Consejo de ESO, Tom Ray.

Ray ha agradecido a Xavier Barcons que haya liderado "incansablemente" esta organización desde septiembre de 2017 y que continúe haciéndolo en los próximos meses. “Ha garantizado un enorme progreso en diversos proyectos de ESO, en particular en la construcción del ELT, afrontando eficazmente numerosos desafíos”, ha dicho.

Andreas Kaufer, nacido en Heidelberg, Alemania, sucederá a Xavier Barcons en septiembre de 2026. Kaufer se doctoró en astronomía en la Universidad de Heidelberg en 1996 y posteriormente trabajó en el Observatorio Estatal de Heidelberg, donde construyó instrumentos astronómicos e investigó en el campo de las atmósferas variables de estrellas masivas y la evolución química de las galaxias. Se incorporó a ESO en 1999, contribuyendo inicialmente a la puesta en marcha del entonces recién construido Very Large Telescope.

En 2006, asumió la dirección del Observatorio La Silla Paranal y desde 2008 es director de Operaciones de ESO, cargo que le permite gestionar las operaciones integrales de los observatorios de ESO en Chile y del segmento europeo de ALMA.

“Me complace enormemente que el Consejo de ESO haya seleccionado a Andreas Kaufer para dirigir ESO en los próximos años. Tras haber trabajado estrechamente con él durante mi mandato, sé que Andreas es un líder muy capaz, fiable, visionario y humilde, con una gran dedicación a esta organización. Sin duda, guiará eficazmente a ESO a través de los éxitos y desafíos que traerán los próximos años”, ha afirmado Barcons.

Por su parte, Kaufer se ha sentido "muy honrado" de asumir el liderazgo de ESO, "tras la excelente gestión de Xavier". “Me comprometo a impulsar la investigación de la más alta calidad, manteniendo a ESO a la vanguardia tecnológica, completando el ELT y protegiendo los sitios únicos en Chile que lo hacen posible. También espero con interés descubrir qué aportará la búsqueda del próximo programa de ESO y colaborar con el personal comprometido y de primer nivel de ESO, en Chile y Alemania, en los próximos años”, ha dicho.