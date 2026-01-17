Andreeva conquista Adelaida frente a Mboko y apunta al Abierto de Australia

Mirra Andreeva llegará al Abierto de Australia con fuerza tras arrollar a Victoria Mboko por 6-3 y 6-1 y conquistar este sábado el Internacional de Adelaida en un duelo de talentosas adolescentes.

La rusa, de 18 años y número ocho del mundo, sufrió un temprano quiebre contra la canadiense de 19, pero luego se llevó la final.

Andreeva remontó tras ir 3-0 abajo, encadenando nueve juegos antes de que Mboko pidiera al médico cuando perdía por un set y 3-0.

La número 17 regresó tras un descanso médico de siete minutos y un control de la presión arterial, y ganó su primer "game" para poner fin a la racha de Andreeva.

"Desafortunadamente, hoy no he podido dar el 100%", dijo Mboko, que cometió 29 errores no forzados y perdió su servicio en cinco ocasiones. "Pero Mirra ha jugado increíblemente bien".

Andreeva, que el año pasado alcanzó la cuarta ronda en Melbourne, agradeció a sus fisioterapeutas, que, aseguró, le "vendaban los dedos de los pies" todos los días.

"Los fisioterapeutas me han ayudado mucho, pero también siento que he estado entrenando, trabajando y sudando. He sido valiente en todos mis partidos", sostuvo la campeona.

Las dos finalistas se dirigen ahora a Melbourne para disputar el Abierto de Australia, que comienza el domingo.

Andreeva, octava cabeza de serie, debutará contra la croata Donna Vekic, mientras que Mboko se enfrentará a la local Emerson Jones.

En la final masculina de Adelaida, Tomas Machac se adjudicó el segundo título de su carrera al imponerse al francés Ugo Humbert por 6-4, 6-7 (2/7) y 6-2.