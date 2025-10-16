Andreeva, eliminada en Ningbo, pierde terreno para las WTA Finals

La rusa Mirra Andreeva, primera cabeza de serie, fue sorprendida este miércoles por la local Zhu Lin en el torneo WTA 500 de Ningbo, en China, un revés que le hizo escapar puntos en la carrera por clasificar a las WTA Finals de Ryad en noviembre.

La joven de 18 años, sexta en la clasificación de la WTA, cayó en octavos de final por 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y 17 minutos de juego en la pista dura de Ningbo.

Andreeva pugna con Jasmine Paolini y con Elena Rybakina por una plaza en el Masters femenino de final de temporada. Apenas 500 puntos separan a las tres tenistas.

La derrota deja a la rusa a la merced de los resultados de la italiana y de la kazaja, que entrarán en liza el jueves en el torneo de la costa este china.

La joven rusa, entrenada por la española Conchita Martínez y finalista en Ningbo el año pasado, cayó ante la 219ª del mundo.

Zhu Lin se enfrentará en cuartos a la también rusa Diana Schaider (11ª), compañera de Andreeva en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde lograron la medalla de plata.

Aún queda el torneo WTA 500 de Tokio la próxima semana (del 21 al 26 de octubre) para dirimir la carrera por las WTA Finals.

Resultados del miércoles en el torneo WTA 500 de Ningbo:

- Individual femenino - 2ª ronda:

Zhu Lin (CHN) derrotó a Mirra Andreeva (RUS/N.1) 4-6, 6-3, 6-2

Diana Shnaider (RUS/N.7) a Karolína Muchová (CZE) 2-6, 6-1, 6-2

Ajla Tomljanovic (AUS) a Zeynep Sönmez (TUR) 7-6 (8/6), 6-3

Belinda Bencic (SUI/N.6) a Yuliia Starodubtseva (UKR) 5-7, 6-4, 7-5

