Andreeva y Rybakina pasan a tercera ronda en Wimbledon

Por Clare Lovell

LONDRES, 3 jul (Reuters) - Mirra Andreeva, séptima cabeza de serie de Wimbledon, pasó el jueves a la tercera ronda del torneo con una victoria por 6-1 y 7-6(4) sobre la italiana Lucia Bronzetti, y le agradeció a su entrenadora, la excampeona Conchita Martínez, que le hiciera trabajar duro.

La rusa de 18 años se mostró segura sobre la hierba londinense, la superficie en la que saltó a los titulares a los 16 años con una fulgurante actuación hasta la cuarta ronda en 2023.

Dominó por completo a su rival, de 26 años, en el primer set, utilizando su gran saque, su potente slice y su pulcro juego en la red para cerrar la primera manga en 23 minutos.

No obstante, Bronzetti se empleó a fondo en el segundo set y llevó a Andreeva hasta el tie-break, donde la rusa acabó imponiéndose con una volea de derecha ganadora en su segundo punto de partido.

"Me puse un poco nerviosa y ella empezó a jugar mejor", dijo Andreeva en una entrevista a pie de pista, antes de añadir que no iba a tener mucho tiempo libre porque tenía que jugar dobles y su entrenadora española querría repasar algunos elementos de su juego.

"No va a dejar que me vaya a casa", afirmó. "Me lleva al límite, así que gracias por eso, supongo", añadió ante las sonrisas de Martínez -ganadora del título en 1994- en el palco de entrenadores de la Pista Uno.

Por su parte, la excampeona de Wimbledon en 2022, Elena Rybakina, apenas necesitó subir una marcha en su juego para meterse en la tercera ronda con una victoria por 6-3 y 6-1 sobre la griega Maria Sakkari.

La kazaja dispuso de un break en el primer juego, cuando su oponente cometió tres dobles faltas consecutivas, y se mantuvo firme desde entonces para cerrar el primer set ante un público escaso en la Pista Uno.

Rybakina, de 26 años, perdió su servicio en el primer juego de la siguiente manga, pero respondió de inmediato con la misma moneda y se puso en ventaja de 3-1, acabando pronto con la poca resistencia de su oponente helena.

En la jornada destaca igualmente la clasificación para la tercera ronda de tres tenistas estadounidenses -Danielle Collins, Emma Navarro y Hailey Baptiste-, que se impusieron en set corridos a sus rivales.

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar; editado en español por Carlos Serrano)