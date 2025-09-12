Andrés Chocho, el rey Midas de la marcha sudamericana

Después de nueve Mundiales compitiendo como atleta, el ecuatoriano Andrés Chocho vive en Tokio el primero focalizado al 100% en su labor de entrenador, avalado por sus éxitos en los últimos años en la marcha.

Cuando todavía estaba en activo, condujo a la peruana Kimberly García a un histórico doblete de oros mundiales en Eugene 2022 (20 y 35 km) y a la plata mundial de 35 km en Budapest 2023.

Un año después, en los Juegos Olímpicos de París, su pupilo ecuatoriano Daniel Pintado se colgó la medalla de oro en los 20 km y la plata en el relevo mixto de 35 km, confirmando a Chocho, a sus 41 años, como el nuevo entrenador de moda en la marcha, una disciplina tradicionalmente propicia para Latinoamérica.

Sus resultados como técnico son mucho más espectaculares que los que logró como atleta, donde su principal éxito fue el título panamericano de 50 km en 2015.

"Como atleta no conseguí triunfos mayores, pero entrenando puedo ahora vivir mi sueño a través de otros y es algo que sigo disfrutando. Me permite seguir haciendo lo que me gusta y seguir en la marcha", explicó Chocho en una entrevista con la AFP en Tokio.

- Opciones de medalla -

En Tokio, donde la marcha comienza este sábado con los 35 kilómetros y se completará una semana después, el sábado 20 con los 20 kilómetros, las principales esperanzas de éxito del grupo de atletas del 'Team Chocho' son la peruana Kimberly García y la ecuatoriana Paula Torres, dos de las principales figuras de la temporada en su disciplina.

"Con cada una de ellas hemos tenido una preparación diferente, pero las dos llegan con muy buena forma. Creo que pueden hacer muy buen papel y estar ahí en la lucha", confió.

No estará sin embargo en la capital japonesa Daniel Pintado, operado en abril en España por una lesión de cadera, de la que no pudo recuperarse a tiempo para estar en este Mundial.

"Cuando se operó, ya sabíamos que el riesgo de no llegar al campeonato del mundo era algo. No queríamos tomar riesgos exagerados y por eso decidimos que no viniera.

Tenemos que hacerlo retornar de una forma segura", señaló.

- De Cuenca al mundo -

Su grupo de trabajo se completa con el peruano César Rodríguez y la brasileña Erica de Sena, esa última también presente en este Mundial y que es además la esposa del propio Andrés Chocho.

La base de operaciones está en Cuenca, en Ecuador, lugar de nacimiento de Andrés y también de Jefferson Pérez, el primer campeón olímpico ecuatoriano de marcha.

A 2560 metros de altitud sobre el nivel del mar, el lugar aporta un plus a la preparación de estos atletas de fuerte resistencia.

Los peruanos del grupo, Kimberly García y César Rodríguez, residen en su país, en Huancayo, y se desplazan a Cuenca para distintas concentraciones.

Luego, para la temporada europea, el grupo de Chocho tiene como su centro de operaciones Rio Maior, en Portugal.

- Tras los pasos de su padre -

Ser un gran entrenador de marcha es algo que Andrés ha heredado de su padre Luis Chocho, fallecido a principios de 2021 a los 64 años por el Covid-19.

Luis Chocho fue entrenador del propio Andrés y de otros marchadores ecuatorianos, especialmente el mítico Jefferson Pérez, oro olímpico en Atlanta 1996, plata olímpica en Pekín 2008 y tres veces campeón mundial (2003, 2005 y 2007), entre otros éxitos.

"Gracias a mi padre, yo soy ahora entrenador. Él siempre me dijo que yo podría ser un gran entrenador. Aprendí mucho de la marcha gracias a él, con él me fui involucrando en este mundo y estaré siempre agradecido", dice Andrés Chocho.

