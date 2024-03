"Me siento un privilegiado por todo lo que he podido vivir y por todo el cariño recibido"

MADRID, 2 Mar. 2024 (Europa Press) -

El futbolista español Andrés Iniesta ha alcanzado la cifra de 1.000 partidos disputados como profesional tras disputar el encuentro entre su equipo, el Emirates FC, ante el Ajman en la liga de Emiratos Árabes Unidos), un hito por el que se siente "un privilegiado".

Iniesta, que cumplirá 40 años el próximo 11 de mayo, disputó su duodécimo partido con el conjunto emiratí, al que llegó el pasado verano procedente del Vissel Kobe japonés.

"Alcanzar esta cifra supone algo muy especial para mí. Cuando jugaba en la pista de Fuentealbilla o en el Albacete, mi sueño era ser futbolista, pero nunca pude imaginar que podría disfrutar de una carrera tan larga y tan bonita", confesó tras confirmar la cifra redonda.

"Me siento un privilegiado por todo lo que he podido vivir y por todo el cariño recibido durante estos años. Mil gracias a todos los que me habéis apoyado, especialmente a mis padres y a mi familia, por su apoyo incondicional", continuó.

Su millar de partidos se reparte entre los 723 disputados con el FC Barcelona (49 con el Barça B y 674 con el primer equipo), las 131 internacionalidades con la selección española absoluta, los 134 partidos con el Vissel Kobe y los 12 con el Emirates.

En total, ha marcado 104 goles, ha repartido 192 asistencias y ha celebrado 38 títulos, entre ellos un Mundial, dos Eurocopas, cuatro Ligas de Campeones y diez Ligas. En ninguno de esos 1.000 encuentros ha visto una tarjeta roja.