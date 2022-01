Andrés renuncia a membresía en prestigioso club de golf

ARCHIVO - El príncipe Andrés de Gran Bretaña espera a dar un golpe en The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews en St Andrews, Escocia, después de asumir la posición de capitán del club el 18 de septiembre de 2003. Andrés renunció a su membresía honoraria al Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, uno de los clubs de golf más prestigiosos del mundo mientras lucha contra acusaciones de abuso sexual que lo han obligado a retirarse de la vida pública, el club anunció la medida el 28 de enero de 2022. (Andrew Milligan/PA via AP)