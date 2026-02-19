Andrew Mountbatten-Windsor, arrestado por presunta conducta indebida en ejercicio de cargo público

LONDRES (AP) — Una fuerza policial británica arrestó el jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público

La policía del Valle del Támesis, que cubre las zonas al oeste de Londres, incluyendo la antigua residencia de Mountbatten-Windsor, indicó que estaba “evaluando” reportes según los cuales el expríncipe envió informes comerciales al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en 2010. La revisión se produjo tras la publicación de millones de páginas de documentos recopilados en el marco de una investigación sobre Epstein en Estados Unidos

Las autoridades no identificaron a Mountbatten-Windsor, como es habitual según la ley británica. Pero, consultada sobre si había sido arrestado, la policía remitió a un comunicado en el que señalaba que habían detenido a un hombre de unos sesenta años. Mountbatten-Windsor tiene 66 años

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, señaló el comunicado. “Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”

“Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos información actualizada en el momento oportuno”, añadió la nota

El arresto se produjo después de que circularan en internet imágenes que parecían mostrar coches policiales sin distintivos en Wood Farm, en la finca de Sandringham, en Norfolk, y a agentes no uniformados que parecían congregarse en el exterior de la vivienda

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa