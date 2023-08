"La atmósfera será fantástica y los deportistas están mejor que nunca", avisa ante una cita donde los atletas estarán "en el corazón" de París

El presidente del CPI deja clara que será la Asamblea General la que decida "de la manera más democrática" la presencia rusa y bielorrusa

MADRID, 28 Ago. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, confía en que los Juegos Paralímpicos de París sean "los más espectaculares de la historia" gracias a la vuelta del público, el entorno en el que se van a disputar y a unos deportistas que "están mejor que nunca".

"Personalmente, creo que estos Juegos serán los más espectaculares de la historia", recalcó Andrew Parsons en una entrevista a Europa Press cuando falta un año para la inauguración de una cita, que se va a desarrollar en unas "instalaciones fantásticas" con el fútbol para ciegos "al lado de la Torre Eiffel" o el tenis en silla "en Roland Garros".

El dirigente alaba que París sea "una ciudad tan fantástica que proporciona esta experiencia de estar en instalaciones que son fantásticas en sí mismas y que están al lado de monumentos icónicos de la historia". "La atmósfera, con el público de vuelta porque hay mucho interés en estar allí durante los Juegos, será fantástica", advirtió.

"Y los deportistas con discapacidad están mejor que nunca. He acudido a muchas competiciones este verano y en los últimos dos años el nivel del deporte paralímpico en todos los deportes ha crecido muchísimo. Tenemos más y mejores deportistas, más jóvenes y de países que antes no figuraban en el medallero. Por los deportistas, las instalaciones y la vuelta del público, estos Juegos serán espectaculares", añadió.

El brasileño admite que "todo marcha muy bien en términos de la preparación" gracias a que el Comité Organizador "está trabajando muy bien", pero no olvida que este ciclo, por el retraso de Tokyo 2020, ha sido de "tres años" y eso provocó que tuvieron que desarrollar un calendario más comprimido. "Y nunca es fácil porque hay Mundiales, Europeos y campeonatos casi todo año y en términos de calificación para los deportistas es un poco más difícil", puntualizó.

París está preparando unos Juegos muy especiales, empezando por una Ceremonia de Inauguración cuyo epicentro no será el Estadio Paralímpico sino los Campos Elíseos y la Plaza de la Concordia. "El Comité Organizador intenta revolucionar en todo lo que sea posible. Es una actitud muy francesa y nos gusta mucho porque nos motiva a asumir algunos riesgos que antes tal vez no estábamos tan abiertos para asumirlos", subrayó.

"Vamos a hablar de un primer acto de los Juegos tan increíble con la ciudad 'abrazando' a los deportistas. Estoy contando los días para este momento y esta ambición de los organizadores la vemos muy positiva. Es hacer cosas de una manera nueva y no solamente hacerlo diferente por hacerlo diferente sino con el objetivo de que los deportistas paralímpicos estén ahí, en el corazón de la ciudad, con la gente", remarcó.

El presidente del CPI sigue con "la misma ambición" de lograr que los Juegos Paralímpicos lleguen a ser el evento más transformador del mundo y por ello esperan "impactar en más países" y "en otras partes del mundo donde nunca han tenido la oportunidad de ver los Juegos en televisión", todo con "un mensaje muy fuerte de inclusión".

Y a esto ayudará que la pandemia haya remitido. "No es sólo que no hubiese espectadores, es que el mundo estaba muy preocupado con otra cosa, no tanto con el deporte. Entonces, las posibilidades de enviar este mensaje en una plataforma tan fuerte como los Juegos no era pleno. Ahora es otro momento y creo que París puede ser este momento fundamental de cambio", reflexionó el dirigente.

La asamblea decidirá democráticamente sobre rusia y bielorrusia

Este celebra "el apoyo total" del presidente francés Emmanuel Macron, que "es muy consciente de la oportunidad de hacer unos Juegos fantásticos y de acelerar el proceso de inclusión en Francia". "Está haciendo que este proyecto no sea solamente en París, que lo sea de toda Francia, con un paquete de medidas para impulsar la inclusión, pero también mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad", indicó tras el encuentro que mantuvieron en julio.

Por otro lado, sobre la presencia en París de los deportistas rusos y bielorrusos hay en septiembre una Asamblea del CPI en Baréin donde presentarán "tres opciones para decidir". "Suspensión total de los Comités Paralímpicos Ruso y Bielorruso, la parcial, con la posibilidad de atletas neutrales, y la no suspensión", explicó.

"La Asamblea tendrá que votar y creo que es la manera más democrática que tenemos porque es el organismo más alto del Movimiento. Así que esto no va a ser una decisión del presidente Parsons ni del Comité Ejecutivo, es del Movimiento y eso es muy importante", agregó.

Ya de cara a los Juegos de Invierno de Pekín de 2022 hubo una posible amenaza de boicot de varios países por la participación de Rusia y Bielorrusia, pero Parsons cree que el proceso que están llevando "es muy democrático". "Cualquiera que sea la decisión será democrática y el Movimiento Paralímpico la tiene que aceptar de una manera general", consideró.

"Creo que el resto de comités y las federaciones internacionales tienen que trabajar con sus deportistas, que son individuos y pueden tener una opinión y estar de acuerdo o no con la decisión de la Asamblea, pero deben entender que es una decisión democrática y no de un grupo 'pequeñito' de personas", sentenció el mandatario.

"hay que esta preparado para ser un líder en el movimiento deportivo"

Finalmente, sobre su aprendizaje durante estos últimos años en los que ha tenido que lidiar con la pandemia, la crisis en Afganistán y la invasión de Ucrania, Parsons tiene claro que todo le ha permitido "copiar la resiliencia de los deportistas paralímpicos", los cuales le inspiraron "muchísimo" por su manera de "enfrentar sus desafíos y sus temas personales y deportivos".

"Pero también la resiliencia y la disciplina creo que son fundamentales. Resiliencia viene un poco de disciplina y ejercitarla, no desesperarse y mantenerse concentrado es algo que se parece mucho a la actitud de un deportista. Yo nunca lo fui ni tuve ese talento, pero sí el aprender de ellos esta actitud ante una situación que es muy diferente", expresó.

Además, el dirigente brasileño no olvida que cuando alguien como él decide ser un gestor del deporte "no espera tener que lidiar con guerras, pandemias, huracanes o terremotos". "Pero hoy son parte de un mundo donde está todo interconectado y el deporte también se ve afectado. Para ser un líder en el movimiento deportivo hay que estar preparado y me preparé por lo menos mentalmente como los deportistas y eso me ha hecho crecer mucho como ser humano. Ahora, intento compartir este aprendizaje con mi equipo y los comités porque todos tuvieron que afrontar momentos muy difíciles con situaciones que muchas veces no tenían nada que ver directamente con el deporte", sentenció.