Andrew Robertson: "Estamos delante del mayor partido en el fútbol mundial"

El lateral escocés del Liverpool, Andy Robertson, cree que la final de la Champions es el "mayor partido en el fútbol mundial" y que aunque saben que "el Real Madrid es un club que gana finales", recordó que el 'red' también "tiene historia" y que su afición les "pide ganar partidos como este".

"La temporada ha ido así en la Premier, el domingo fue una montaña rusa, más para los aficionados que para nosotros, que no sabíamos lo que estaba pasando en el campo. Ahora estamos delante del mayor partido en el fútbol mundial, sabemos lo que nos espera y estamos preparados", comentó Robertson este viernes en la rueda de prensa previa a la final de la Champions.

El defensa opina que el Real Madrid ha "tenido una preparación más tranquila porque ganó la liga hace dos o tres semanas y ha podido relajarse un poco, con menos ritmo y menos intensidad". "Nosotros este año queríamos jugar por todo, sabíamos que queríamos ganar cada título y nos hemos preparado para ello. Queremos ponérselo difícil", declaró.

El jugador del Liverpool resaltó la importancia para sus seguidores de cara a esta final. "Sabemos que tienen confianza y que son un club que gana finales, pero el Liverpool también tiene su historia y la afición nos pide ganar partidos como este", aseguró.

Andy Robertson no se ha imaginado siendo el héroe de la final como lo fuera Alan Kennedy, también lateral izquierdo, con el Liverpool contra el Real Madrid en 1981. "No he pensado en eso. No podemos pensar en la historia ni en marcar goles porque pasa muy poco, sólo he pensado en dar mi mejor versión en el partido y si lo hacemos todo tenemos la mejor posibilidad de ganar", afirmó.

El internacional reconoce que tampoco han pensado en la final perdida ante el mismo rival en Kiev en el 2018. "Nosotros lo hicimos bien ganando la final de la Champions en Madrid la temporada siguiente y así demostramos ser campeones. Estamos centrados en ganar el trofeo, cuando uno llega a una final está muy cerca, pero es algo muy difícil de superar. Hemos tenido una semana de preparación, aunque el domingo fue decepcionante, el lunes nos sentimos así y el martes volvimos con muchas ganas para el partido de mañana", explicó Robertson.

Al escocés no le importan los cambios en el ataque del Liverpool, porque ha tenido "buena relación" con todos los jugadores y que dentro de la plantilla "hay cambios que no cambian el nivel". "Jugar con diferentes jugadores delante de mí significa que tenemos muchos jugadores de calidad en la plantilla. Todos hemos estado centrados con el mismo ritmo y por eso hemos tenido una buena temporada ganando más partidos que perdiendo", concluyó.