Andrew y Tristan Tate se presentan en comisaría en Rumanía, cumpliendo medidas judiciales

BUCAREST (AP) — Los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate se presentaron el lunes en una comisaría cerca de la capital de Rumania, cumpliendo con los requisitos de control judicial en el caso en el que están acusados de tráfico de personas y de formar una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres.

Fuera de la comisaría en Voluntari, Andrew Tate, quien se describe a sí mismo como misógino, dijo a los periodistas: "Soy una persona libre que no ha sido condenada por nada" y afirmó que "cumpliré con todas las autoridades judiciales en todo el mundo porque soy completamente inocente".

Los Tate, quienes son ciudadanos estadounidenses y británicos, fueron arrestados en Rumania a finales de 2022 y formalmente acusados el año pasado de participar en una red criminal que atraía a mujeres a Rumania, donde supuestamente eran explotadas sexualmente. Andrew Tate también fue acusado de violación. Ellos niegan todas las acusaciones en su contra.

"No importa de qué te acusen, importa de qué se te pruebe culpable en un tribunal justo", declaró Andrew Tate el lunes. "Las acusaciones no significan nada. No importa cuántas veces repitas una acusación en las noticias. Eso es basura".

El sábado temprano, los hermanos Tate regresaron a Rumania en un vuelo privado después de pasar semanas en Estados Unidos, adonde volaron tras levantarse una prohibición de viaje impuesta el mes pasado. Permanecen bajo control judicial, lo que requiere que se presenten ante las autoridades judiciales en Rumania cuando sean convocados.

Días después de llegar a Florida el 4 de marzo, el fiscal general de ese estado, James Uthmeier, indicó que su oficina había abierto una investigación criminal sobre Andrew y Tristan Tate. Señaló en una publicación en redes sociales que instruyó a su oficina para trabajar con las fuerzas del orden para llevar a cabo una investigación preliminar sobre los hermanos.

Andrew Tate acusó el lunes al gobernador de Florida de ser "secuestrado por los medios" después de que llegaron a su estado. "Los medios se abalanzaron sobre él y no se dio cuenta de que yo era ciudadano estadounidense", afirmó. "Y ahora entiende que cometió un error... ha habido algunas conversaciones y todo se ha resuelto".

El levantamiento de su prohibición de viaje de dos años se produjo después de que un tribunal de Bucarest en diciembre dictaminara que un caso contra los hermanos no podía ir a juicio debido a múltiples irregularidades legales y procesales por parte de los fiscales.

Ello fue una gran victoria para los hermanos Tate y un golpe para la agencia rumana contra el crimen organizado DIICOT. Sin embargo, el caso permaneció abierto.

En agosto pasado, DIICOT lanzó un segundo caso contra los hermanos, investigando acusaciones de tráfico de personas, tráfico de menores, relaciones sexuales con un menor, influir en declaraciones y lavado de dinero. Los Tate han negado rotundamente esos cargos también.

Andrew Tate, de 38 años, un ex kickboxer profesional que ha acumulado más de 10 millones de seguidores en X, ha afirmado repetidamente que los fiscales en Rumania no tienen pruebas en su contra y que hay una conspiración política para silenciarlo.

Las batallas legales de los hermanos Tate no se limitan a Rumania.

Cuatro mujeres británicas que acusaron a Andrew Tate de violencia sexual y abuso físico lo están demandando en el Reino Unido después de que el Servicio de Fiscalía de la Corona decidiera no procesarlo.

En marzo del año pasado, los hermanos Tate comparecieron en el Tribunal de Apelaciones de Bucarest en un caso separado después de que las autoridades del Reino Unido emitieran órdenes de arresto por acusaciones de agresión sexual en un caso que data del período de 2012 a 2015.

El tribunal de apelaciones concedió la solicitud del Reino Unido de extraditar a los Tate, pero solo después de que los procedimientos legales en Rumania hayan concluido.

