Andy murray obligado a abandonar queen's por lesión

LONDRES, 19 jun (Reuters) - Andy Murray, cinco veces campeón de Queen's, se vio obligado a retirarse del torneo el miércoles por una lesión, tras ir perdiendo 4-1 en el primer set de su partido de segunda ronda contra el australiano Jordan Thompson.

El ex número uno del mundo, tres veces campeón de Grand Slam, había celebrado su partido número 1.000 en el circuito de individuales al vencer a Alexei Popyrin por 6-3 3-6 6-3 en la primera ronda.

Murray, de 37 años, que consideró retirarse en 2019 debido a una lesión en la cadera, espera ganar su tercer Wimbledon el próximo mes.

"Esa no es forma de irse, especialmente para un gran campeón. Espero que no sea su último partido (Queen's), pero estoy seguro de que no lo será. Estoy seguro de que podremos estar por aquí una vez más", dijo Thompson.

Murray ha dicho que sería un final digno para su carrera si se despidiera en Wimbledon este año o en los Juegos Olímpicos de París. El escocés, dos veces medalla de oro olímpica, dijo en febrero que era poco probable que siguiera jugando la próxima temporada.

Wimbledon se celebra del 1 al 14 de julio.

(Reportaje de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters