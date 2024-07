Andy murray sólo jugará el dobles en su despedida en los juegos de parís

25 jul (Reuters) - El tenista británico y dos veces medallista de oro olímpico Andy Murray dijo que no competirá en la prueba individual en los Juegos de París y que dará prioridad a la prueba de dobles en el último torneo de su carrera antes de retirarse.

Murray se saltó la prueba individual en su última aparición en Wimbledon este mes tras someterse a una operación para extirparle un quiste medular a finales de junio, pero inicialmente se había inscrito en individuales y dobles, junto a Dan Evans, en París.

Sin embargo, el tenista de 37 años tomó la decisión de renunciar a los individuales antes de que se celebrara el sorteo el jueves.

"He tomado la decisión de retirarme de los individuales para concentrarme en los dobles con Dan", dijo en un comunicado a través de su equipo directivo. "Nuestros entrenamientos han sido geniales y estamos jugando bien juntos. Con muchas ganas de empezar y representar a Reino Unido una vez más". Murray ganó el oro individual en Londres 2012, venciendo a Roger Federer en la final, y defendió con éxito su título en Río cuatro años después derrotando a Juan Martín del Potro. También tiene una plata en dobles mixtos de Londres formando pareja con Laura Robson.

El tres veces ganador de grand slams dijo el martes que se retiraría después de los Juegos de París, donde el torneo de tenis se disputa del 27 de julio al 4 de agosto en Roland Garros. Murray, que revivió su carrera después de someterse a una cirugía en la cadera en 2019, dijo a medios británicos el miércoles que era el momento adecuado para retirarse.

"No me sentía así hace unos meses, cuando pensaba que era ahora cuando iba a parar", dijo. "Realmente no quería, mientras que ahora sí quiero y sé que es el momento adecuado para mí". (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

