Andy Reid sigue desafiante con sus Chiefs más lejos de playoffs tras derrota ante Cowboys

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Chiefs Andy Reid sonó francamente desafiante el lunes cuando se le preguntó sobre las menguantes esperanzas de su equipo de alcanzar los playoffs, que sufrieron un golpe no solo la semana pasada con la derrota de Acción de Gracias ante los Cowboys, sino también durante el fin de semana cuando otros resultados no les favorecieron.

Los actuales campeones de la AFC tienen un récord de 6-6 con cinco juegos por disputar, y aunque los Chiefs los ganen todos, aún necesitarán ayuda para regresar a la postemporada. Porque cuando los Steelers perdieron ante los Bills el domingo, eso dejó a Kansas City en el décimo lugar en el orden de clasificación para los playoffs de la AFC, gracias en parte a un decepcionante récord de 3-4 contra el resto de la conferencia.

Según las cuentas, los Chiefs tienen aproximadamente una probabilidad de uno en tres de jugar en la postemporada.

“No vamos a tirar la toalla”, dijo Reid el lunes. “Vamos a pelear en cada jugada, en cada partido. Pero esa es la actitud con la que venimos, y luego dejas que las cosas caigan donde puedan”.

Los Chiefs son terceros en el Oeste de la AFC mientras se preparan para jugar contra los Texans el domingo por la noche, y están casi eliminados de su búsqueda de un décimo título de división consecutivo. Ahora, su enfoque está en extender una racha de playoffs que se remonta a la temporada 2015, la tercera con Reid como entrenador en jefe, y tres temporadas completas antes de que Patrick Mahomes se convirtiera en el quarterback titular.

Hay razones para tener esperanza: La última vez que Kansas City tuvo un récord de 6-7 fue en 2017, y ganó sus últimos cuatro juegos para obtener un puesto de comodín.

"Cada temporada es diferente", dijo Reid. “Este es un deporte de desafíos. Eso es lo que es. Probablemente sea un microcosmos de la vida cuando lo miras. Siempre hay desafíos. ... Hay un margen tan pequeño entre ganar y perder que cada semana es un desafío, un gran desafío. Así es como tienes que abordarlo, y tienes que estar preparado para ello”.

Los mayores desafíos que enfrentan los Chiefs en este momento son de su propia creación. Han pagado caro por penalizaciones y errores mentales durante gran parte de la temporada, incluyendo en su derrota 31-28 ante los Cowboys, cuando una serie de banderas durante el cuarto periodo les impidió tener la oportunidad de completar una remontada.

Kansas City ha permitido la quinta mayor cantidad de yardas por penalización en la NFL esta temporada.

"Tenemos que asegurarnos de ocuparnos de los negocios con las penalizaciones, seguir trabajando en nuestros fundamentos y técnicas", dijo Reid. "No digo que esté de acuerdo con todas ellas, o con la mitad de ellas (contra Dallas). Pero ocurrieron. No vamos a usar eso como una excusa."

Tampoco Reid estaba dispuesto a hacer excusas por la presión al pasador de Kansas City, que ha producido solo 22 capturas esta temporada, un total que es mejor que solo cinco otros equipos. O una defensa que ha producido 11 pérdidas de balón, un total mejor que tres otros equipos.

"Estás a una o dos jugadas de distancia y eso es lo que es este juego", dijo Reid. “Miras nuestra temporada, estamos a una o dos jugadas de distancia, y nos ocupamos de eso, ya sea una penalización en un momento crucial, una posible pérdida de balón en algún lugar, o tener la oportunidad de crear una pérdida de balón, estamos en la posición correcta donde si podemos resolver esas dos, tres jugadas, le damos la vuelta a esto”.

Sin embargo, el tiempo se está acabando.

Y aunque Reid sonó desafiante sobre el peligro de perderse los playoffs el lunes, también entiende la realidad de la situación.

“No vas a escuchar muchas cosas positivas desde afuera hacia adentro, así que tienes que asegurarte de entender dónde realmente te encuentras, y la oportunidad que tienes frente a ti”, señaló. “Todavía hay oportunidades”.

