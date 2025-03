Andy Walsky de ExaGrid reconocido en la prestigiosa lista CRN® Channel Leaders List para EMEA

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--mar. 11, 2025--

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de respaldo en niveles de la industria con bloqueo de tiempo de retención que incluye un nivel que no está orientado a la red (lo que crea un espacio de aire en niveles), eliminaciones retrasadas e inmutabilidad para la recuperación de ransomware, anunció hoy que CRN®, una marca de The Channel Company, ha nombrado a Andy Walsky, Vicepresidente de Ventas de EMEA y APAC de ExaGrid, en la muy esperada lista de Líderes del Canal CRN ® 2025 para EMEA.

"Es un honor para mí estar en esta lista y estoy agradecido a CRN UK por su cobertura de la región EMEA”, afirmó Andy Walsky. “ Trabajar con socios de canal es la clave del éxito para cualquier empresa y debe tratarse con la máxima prioridad. Mi filosofía de canal es tratar al canal como te gustaría que te traten a ti, ser siempre justo y cumplir con tu palabra. Desarrollar la confianza con los socios de canal es fundamental: lleva tiempo construirla, pero se puede arruinar rápidamente. Tengo un profundo respeto por el trabajo que nuestros socios de canal hacen todos los días y deberían ser recompensados ​​como corresponde.”

ExaGrid trabaja con revendedores y distribuidores en todo el mundo. Los programas de ExaGrid están diseñados para que los socios los puedan utilizar fácilmente, con el apoyo del equipo de ventas de ExaGrid y sin compromisos de cumplimiento de objetivos. ExaGrid es conocida por tener un sistema de almacenamiento de respaldo por niveles que "simplemente funciona", no está sobrevendido ni es demasiado pequeño y ofrece a sus clientes la mejor atención al cliente de la industria a través de un ingeniero de soporte técnico de nivel 2 asignado, lo que garantiza que los clientes de los socios estén bien atendidos. ExaGrid ofrece a sus socios revendedores un programa de registro para proteger las cuentas y los márgenes, e incentivos SPIF.

La lista CRN Channel Leaders reconoce a los ejecutivos de proveedores y distribuidores de TI que lideran las estrategias de canal de sus organizaciones e impulsan las innovaciones en las iniciativas de canal en EMEA. La lista anual honra a los líderes de canal que se dedican a crear y desarrollar estrategias que impulsan el éxito de sus socios de canal y clientes.

"Los líderes a los que honramos este año reimaginan lo que es posible en el canal y ofrecen constantemente los mejores programas de su clase que impulsan los resultados para los proveedores de soluciones en toda la región EMEA", dijo Victoria Pavlova, editora de CRN Reino Unido, en The Channel Company. "Su capacidad para forjar alianzas significativas y elaborar estrategias dinámicas es transformadora para los proveedores y el canal. Es un privilegio reconocer sus innovadoras contribuciones y celebrar su papel en la configuración del futuro del canal."

La lista de Líderes de Canal de CRN para 2025 está disponible en el sitio web de CRN Reino Unido: https://www.channelweb.co.uk/series/channel-leaders-emea-2025

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece almacenamiento de copias de seguridad por niveles con una exclusiva zona de aterrizaje con caché de disco, un repositorio de retención a largo plazo, arquitectura de escalabilidad horizontal y funciones de seguridad integrales. La zona de aterrizaje de ExaGrid permite alcanzar la máxima velocidad en copias de seguridad, restauraciones y recuperaciones de VM instantáneas. El nivel de repositorio tiene el costo más bajo para retención a largo plazo. La arquitectura de escalabilidad horizontal. de ExaGrid incluye equipos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de duración fija a medida que los datos aumentan, para eliminar las costosas actualizaciones a gran escala y la obsolescencia de productos planificada. ExaGrid posee el único enfoque de almacenamiento de copia de seguridad de dos niveles con un nivel sin contacto con la red (nivel de separación lógico), eliminaciones con retraso y objetos inmutables para la recuperación de ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora destinan mucho menos tiempo al almacenamiento de copias de seguridad en nuestras historias de éxito de los clientes. ExaGrid tiene el orgullo de anunciar que su puntuación NPS es de +81!

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Acerca de The Channel Company

The Channel Company (TCC) es el líder global en crecimiento de canal para las principales marcas de tecnología del mundo. Aceleramos el éxito en canales estratégicos para fabricantes de tecnología, proveedores de soluciones y usuarios finales con las principales marcas multimedia, marketing y servicios de eventos integrados, asesoramiento estratégico y panoramas exclusivos de mercados y audiencias. TCC es una empresa de cartera de fondos de inversión manejada por EagleTree Capital, una firma de capitales privados con sede en la ciudad de Nueva York. Para más información, visite thechannelco.com.

Siga a The Channel Company:LinkedIn, X y Facebook.

© 2025The Channel Company, Inc. CRN es una marca registrada de The Channel Company, Inc. Todos los derechos reservados.

