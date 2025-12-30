Anec baja previsiones de exportación de soja y harina de soja de Brasil en diciembre

SÃO PAULO/RÍO DE JANEIRO, 30 dic (Reuters) - Las exportaciones de soja de Brasil llegarían a 3,02 millones de toneladas en diciembre, unas 550.000 toneladas menos que la proyección anterior, mostraron el martes datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec)

La Anec también redujo su previsión para los envíos de harina de soja de Brasil a 1,87 millones de toneladas en diciembre, menos que los 2 millones de toneladas de la anterior, publicada el 17 de diciembre

La previsión para las exportaciones de maíz se mantuvo sin cambios en 6,35 millones de toneladas

En los tres casos, los envíos aumentaron en comparación con diciembre del año anterior, cuando Brasil exportó 1,47 millones de toneladas de soja, 3,6 millones de toneladas de maíz y 1,8 millones de toneladas de harina de soja. (Reporte de Isabel Teles en São Paulo y Marta Nogueira en Río de Janeiro; editado en español por Ricardo Figueroa)