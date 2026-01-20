Anec eleva previsión de envíos de maíz brasileño en enero

20 ene (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de maíz deberían alcanzar los 3,45 millones de toneladas en enero, estimó el martes la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC), aumentando su proyección en casi 200.000 toneladas respecto a la semana pasada.

La asociación también revisó ligeramente al alza sus estimaciones para la soja, esperando ahora envíos de 3,79 millones de toneladas, frente a los 3,73 millones de hace una semana.

Para la harina de soja, la proyección se mantuvo en 1,82 millones de toneladas enviadas en el primer mes de 2026. (Reporte de Letícia Fucuchima e Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)